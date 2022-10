„Jak to mám hodnotit? Jsme úplně na dně, nefunguje nic a dneska se to zase ukázalo. Slavia překvapila s jakou konzistencí hráli, přeji jim to, mají dobře složený tým a my se topíme. Musíme to prostě vyřešit,“ hlesl ústecký basketbalista Ladislav Pecka.

Sluneta se trápí v útoku, opět se nedokázala přehoupnout přes hranici 70 vstřelených bodů. „Zápas nemohu hodnotit kladně. Chtěli jsme tady zvrátit špatný úvod do sezóny, chtěli jsme navázat na dobrý výkon z Nymburka. Bohužel jsme se vrátili k výkonům z prvních dvou zápasů. Soupeř hrál velice dobře, hrál týmově, dostal nás všechny v obraně a v útoku. Na nás je teď deka, to se projevilo i dneska,“ smutně pravil Jan Šotnar, ústecký trenér.

Ústí se tak dostává pod větší a větší tlak. Už ve středu ho čeká domácí souboj proti Královským Sokolům z Hradce Králové, kteří jsou v tabulce o dvě příčky před Slunetou.

SK Slavia Praha - SLUNETA Ústí nad Labem 85:67 (25:13, 45:34, 67:52)

Body: Rožánek 20, Bruner a Pumprla R. po 13, Páleník 12, Dworsky a Jelínek po 10, Pumprla 7 - Martin 18, Callahan 14, Pecka 11, Svejcar 8, Karlovský 6, Haiblík a Johnson po 4, Nábělek 2.

Trojky: 29/13 – 26/7. Trestné hody: 19/16 – 13/8. Doskoky: 44 - 38. Osobní chyby: 16 - 18. Diváci: 450