Dvacetiletý basketbalista Johan Haiblík si v duelu 6. kola Kooperativa Národní ligy proti Svitavám připsal téměř 12 minut. Svým důrazem i jedním bodem přispěl k těsné výhře ústecké Slunety 90:88 a po zápase si mohl vyslechnout i chválu od trenéra Pištěckého. Ten označil výkon mladíků z lavičky jako jeden z klíčů k úspěchu.

Se Svitavami se vám povedlo utnout minisérii dvou porážek v řadě. Jak byste zápas zhodnotil?

Jako tým jsme na tento zápas byli velmi natěšení, protože jsme si potřebovali spravit chuť po prohře s Děčínem a Brnem. Vstoupili jsme do zápasu s ohromnou energií, která bohužel po pár minutách upadla. Díky dobré úspěšnosti trojek soupeře a naší špatné obraně jsme v poločase prohrávali o 11 bodů. V druhém poločase jsme se zase dostali do správného tempa a vybojovali jsme vítězství.

Trenér Pištěcký poslal za nepříznivého stavu do hry dravé mládí v čele s vámi či Janem Maděrou. Po zápase vás chválil, co vy na to?

Kvůli faulům, které brzy nasbíral Dalibor Fait, jsme s Honzou Maděrou dostali příležitost hrát a využili jsme ji všemi deseti. Dělali jsme to, co od nás trenér Pištecký očekává.

Jste se svým výkonem také spokojený?

Prostoru na hřišti nedostávám mnoho, a proto jsem věděl, že do toho musím dát všechno již od první vteřiny a to jsem taky udělal. Bojoval jsem jak v obraně, tak na útočném doskoku. To je ta nejdůležitější práce, kterou od nás, mladých hráčů, trenér chce.

Dostal jste téměř 12 minut, dal jste jeden bod. V I. lize, kde hostujete v Litoměřicích, jsou ale vaše čísla daleko lepší. Je opravdu takový rozdíl mezi těmito dvěma soutěžemi?

Mezi 1. ligou a KNBL je znatelný rozdíl. Samozřejmě jsou týmy, které usilují o postup do nejvyšší soutěže a jsou doplněny bývalými nebo stálými hráči z ní, čímž jejich kvalita stoupá.

Nyní se hraje bez diváků. Pro sport to je určitě mínus, ale nemůže to být lehkou pomocí pro mladíky, z nichž může opadnout tréma?

Mně osobně diváci nepřináší trému, naopak mi chybí ta atmosféra, kterou tomu naši fanoušci dodávají. Situace je jaká je a doufám, že online přenosy přináší divákům aspoň z části takovou zábavu, kterou by zažili přímo v hledišti.

Hecovali jste se alespoň na střídačce. Oproti mdlému výkonu s Brnem to byl značný rozdíl. Měli jste s trenérem na toto téma nějaký pohovor?

Nejdříve jsme to řešili v kabině, pak nám k tomu něco řekl i trenér. Hecování z lavičky je důležité, a to především teď, když hrajeme bez diváků. Proti Svitavám bylo vidět, že nám povzbuzování dodalo pozitivní energii do hry.

Byl to jeden z faktorů, který vám pomohl odmazat až třináctibodové manko a otočit zápas?

Jak jsem již zmínil, pozitivní nálada z lavičky, ačkoliv se nám zrovna nedařilo, byl určitě jeden z motorů, proč jsme skóre obrátili.

Na úvod jste zmínil Dalibora Faita. Ten po zápase odcestoval na reprezentační sraz před kvalifikačním dvojzápasem České republiky s Belgií a Dánskem. Co na jeho nominaci říkáte?

Určitě je to pro něj skvělá zkušenost, kterou pak může přenést do našeho týmu.

Stála ho nominace do národního týmu nějaké zápisné do klubové kasy?

Nestála, všichni ho podporujeme a přejeme mu, ať se dostane co nejdál.

Co bude během reprezentační přestávky dělat zbytek týmu?

Budeme s trenérem pracovat na našich nedostatcích v útoku i v obraně, abychom neopakovali chyby, které jsme dělali v posledních třech zápasech.