Ústí n. L. - Trenér ústeckých basketbalistů Antonín Pištěcký podepsal nový kontrakt. U klubu bude působit, krom zbytku této sezóny, další tři roky.

Antonín Pištěcký, trenér Slunety Ústí nad Labem. | Foto: Deník / František Géla

"Jednání probíhala zhruba měsíc, začala už před prvním zápasem v Děčíně, rozhodně to tedy není jen kvůli aktuální sérii výher. Priorita to pro nás byla už dřív," zdůraznil generální manažer Slunety Tomáš Hrubý. "Pištěcký je odchovanec zdejšího klubu, což je pro nás velice pozitivní. Má potenciál a vkládáme do něj velké naděje, věříme, že se nám to vrátí."