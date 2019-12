Do dnešního zápasu jste šli jen v deseti lidech, co bylo s Pavlem Houškou a Janem Maděrou?

Nic vážného. Pavel Houška má nějakou lehčí virózu, ráno byl sice na tréninku, ale odpoledne už nebyl moc dobrý, takže jsme ho nechali odpočívat. U Maděry přišla žádost na uvolnění od trenéra Adama Žampacha pro druholigové derby Slunety USK a Litoměřic, které jsme se rozhodli vyhovět.

Zápas nedohrál Spencer Svejcar, jak vážné je jeho zranění?

Doufám, že to také nebude nic vážného. Sám si řekl o vystřídání, protože ho začalo tahat pod kolenem, během čtvrtka ho čeká vyšetření (rozhovor vznikal po středečním utkání, pozn. autora). Zaplať pánbůh nebylo potřeba, aby musel zápas nějak nutně dohrávat, věřím, že na ligu bude připraven.

Letos jste Děčín porazili třikrát ze tří zápasů, celkově jste vyhráli šest z posledních sedmi derby. Překlápí se dominance na stranu Ústí?

Rozhodně bych to nenazval dominancí. My jsme dříve s Děčínem dostávali hrozné rychty, prakticky bylo vždy jen otázkou, o kolik dostaneme. Poslední dva roky se ty výsledky srovnávají a my jsme v některých zápasech šťastnější a dokážeme ty výhry urvat. Celkově je ale Děčín tým, který za posledních pět let dokázal obrovské věci a nemá smysl je podceňovat. Do dalšího průběhu sezóny bych z toho nedělal žádné halo.

V reprezentační přestávce jste odehráli tři zápasy mezinárodního poháru, třikrát jste vyhráli. Lze vůbec něco hráčům vytýkat?…

(skočí do řeči) To teda! V Osijeku jsem byl s naším výkonem velice nespokojený a hráči si to po zápase pořádně vyslechli. V Grazu už to bylo o poznání lepší, ale důležitá je pro mě jedna věc. Všechny zápasy v tomto poháru jsou kvalitní, což byl důvod, proč jsme se do Alpe Adria Cupu přihlásili. Nemá smysl vyhrávat nebo prohrávat o 40 bodů, jsme rádi, že můžeme hrát takto náročná a kvalitní střetnutí. Navíc, ačkoliv to jsme dopředu nemohli vědět, protože žádný tým nechce v průběhu sezóny měnit hráče, nám ta utkání pomáhají i k zapracování Ljubomira Čampary do sestavy.

To stále trvá?

Ano, tým se s ním učí hrát. Dlouhou dobu jsme zde neměli ortodoxní pozici číslo pět, klasického podkošového hráče. I naše útočné systémy tomu byly uzpůsobené, takže nyní jsme je museli trochu překopat. Poslední tréninky, ačkoliv by to tak běžně nebylo, jsou zaměřené na útok, protože potřebujeme využít jeho sílu pod košem na sto procent, což se nám zatím nepovedlo.

Je Čampara hráč, kterého byste si přál v týmu i pro další sezóny?

To hodně předbíháme… Pochopitelně je to jedna z věcí, nad kterou přemýšlím, ale je to strašně daleko. Ljubomir je tu zhruba měsíc a já jsem v tomto strašně opatrný, jelikož už tu bylo několik hráčů, kteří měli výborný úvod, ale pak se projevily i jiné charakterové vlastnosti. My jsme nyní většinu zápasů vyhráli, ale pokud přijde nějaká horší série a týmu se přestane dařit, ukáží se i problémy a nedostatky. Jinak jsem ale pochopitelně nesmírně šťastný, že tu je, protože odvádí dobré výkony a ti, kdo vědí, co se nám dělo při výběru hráčů, tak chápou, že to je taková malá odměna pro mě i pro celý klub.

Máte jisté prvenství ve skupině, přemýšlel jste už třeba, koho byste si přál v play-off? Sledujete ostatní skupiny?

Vůbec ne. Máme za sebou první třetinu zápasů v této sezóně, čeká nás druhá polovina základní části v lize a pro nás je cíl především skončit v první osmičce, kde by nás čekalo dalších čtrnáct utkání. Navíc loni jsme šli do skupiny A1 na nějakém třetím místě, vyhráli jsme dva zápasy a pak jsme jich dvanáct prohráli a nakonec jsme byli rádi, že jsme v předkole play-off vyřadili Kolín. Tyto dílčí úspěchy tak přijímáme s velkou pokorou.

Vy jste zmiňoval, že AAC má výhodu i v tom, že přičichnete k jinému basketbalu. Teď vás čeká Brno, kde jste se na úvod sezóny na výhru hodně nadřeli. Jak náročné bude přepnout se na ligu a zpět na český basketbal?

Brno je úplně jiný tým, než který jsme potkali na začátku sezóny. Za deset kol mezi těmi zápasy udělali spoustu změn, přivedli a dokonce i vyhodili několik hráčů, už ve čtvrtek nás čekají důrazné pohovory na téma, že tohoto soupeře nesmíme podcenit. Určitě budeme hráče varovat, něco si k tomu řekneme a musíme se na ně velice dobře připravit, protože Brno v aktuálním složení rozhodně není tým, který by měl být v tabulce poslední. Tento soupeř je kvalitní, je dobře poskládaný a vedený a určitě nás nečeká nic lehkého. Uděláme ale maximum, abychom potvrdili venkovní výhry a zároveň uhájili domácí palubovku, ale nesmíme si dovolit podcenit nikoho, jelikož v této sezóně jsme kromě zápasu v Grazu nevyhráli o víc než o pár bodů.