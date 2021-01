Sluneta má pod jeho dohledem jasnou vizi… "Situací jsme se zabývali, hodně jí rozebírali. Prvně bych rád uťal spekulace trenér Antonín Pištěcký má plnou důvěru."

Žádná ultimáta?

Cíle, plány, ambice, to všechno máme. Trenér má smlouvu až do konce příští sezony a já za ním stojím a podržím ho. Tlaky tu byly, ale musíme se z určitých věcí poučit. Včetně mě.

Jaké jsou tedy dílčí cíle?

Musíme zvládnout tři kroky. Jeden jsme splnili, dva nás čekají. Do zápasů s Brnem a Děčínem můžeme jít s čistou hlavou.

Vyčistila ji sobotní výhra?

Přes různá zranění, na která se nechceme vymlouvat, je domácí porážka s Olomouckem prostě neomluvitelná. Takové soupeře musíme porážet. Na druhý pokus se to povedlo, kluci bojovali, tak to má vypadat.

Bylo v klubu dusno?

Všichni víme, že nejde jen o Olomoucko. Nezvládli jsme derby v Děčíně, doma USK. Mít o dvě výhry více, jsme v tabulce jinde, v klidu.

V klubech se kalkuluje, co může na horní skupinu stačit. Počítáte i vy?

Jasný, jako všichni. Kluci taky vidí tabulku, los, program soupeřů.

Věříte, že vás výhra po pěti porážkách, nakopne?

Každý úspěch pomůže, ať se slabým nebo silným soupeřem. Hlavní je, že to teď kluci mají ve svých rukou.

Brzy se rozhodne, jak se vůbec NBL bude dál hrát…

Ano, ve čtvrtek jedeme do Pardubic. Půjde o to, zda se bude hrát systém 8/4 nebo 6/6 a zda s předkolem či bez něj. Musí se to stihnout.

Jakou variantu chce Ústí?

Sezona se o měsíc prodloužila, musíme si nad to ještě s trenérem sednout.

Ve středu vás čeká pohár…

Cíl je jasný, postoupit. Zítra hrajeme s USK doma, za týden odvetu u nich.

Do posledního zápasu nezasáhli Spencer Svejcar, Dalibor Fait a DJ Hanes. Jak to s nimi vypadá?

DJ má lehký výron kotníků, věřím že nebudou chybět dlouho.To samé Fait.

Sháníte posily?

Stegbauer je vzhledem k situaci a trhu vhodné doplnění. Nechci nic předjímat, ale kádr je nyní uzavřený.