„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání proti agresivnímu soupeři. Pokusili jsme se tedy na ně vlétnout, než oni vlétnou na nás. Ale když hrajete proti tak dobrému týmu, dá se očekávat, že se mu podaří vrátit zpátky," hodnotil utkání hostující Kris Martin. "My se snažili udržet kontrolu v zápase a držet se jich. Nemůžeme se vymlouvat na malou rotaci. Snažili jsme se dál hrát naplno, ale prostě to pak už nestačilo," zmínil úzký kádr, který po vyhazovu Haneyho ještě oslabil. "Ale na tomhle výkonu se dá stavět. Ty první dva zápasy jsme už hodili za hlavu a teď se snažíme odrazit k lepším výkonům. V tom by nám dnešek mohl pomoci," snažil se najít pozitiva.

Podobně mluvil také trenér Ústí Jan Šotnar. "Za dva roky jsem hrál proti Nymburku už snad třinácté utkání a zatím nikdy se nám nepovedl vstup do zápasu jako dnes. Odehráli jsme nejlepší poločas v sezoně, na kterém můžeme stavět. Vedli jsme o 17 bodů, hráli jsme dobrou týmovou obranu, nikdo nezmatkoval, v útoku to bylo týmové, skvěle zahrál rozehrávač Callahan, který dnes ukázal, že je to dobrý hráč." Přesto nakonec spokojen být nemohl. "Nymburk pak bohužel i přes naší dobrou obranu trefil těžké střely a vrátil se do zápasu. Gibbs trefil těžké trojky, stejně tak Kříž. Škoda, kdybychom je déle udrželi ve větší ztrátě, tak mohli více znervóznět. My dnes hráli bez tří hráčů včetně Svejcara, ale paradoxně nám to pomohlo, že se tým víc semknul. Doufám, že se kluci uzdraví a budeme s nimi ještě silnější. Naším cílem dnes bylo se chytnout před sobotou, kdy jedeme na Slavii a potřebujeme tam vyhrát. Pokud předvedeme výkon jako dnes, tak bychom tam měli obstát," zadoufal ústecký kouč.

Nejlepší výkon v dresu Severočechů odvedl tentokrát Kris Martin, jenž zapsal 21 bodů, dalších 14, a 7 asistencí navrch, připsal Jordan Callahan, hrající pod hrozbou vyhazovu. Další duel odehrají svěřenci Jana Šotnara v sobotu od 18 hodin na palubovce nováčka nejvyšší soutěže Slavie Praha.