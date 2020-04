Prvoligový ročník 2016/2017 byl k zájemcům o postup celkem štědrý, Superliga se totiž rozšiřovala o dva týmy, a tak byl postupový klíč hodně benevolentní. Prvních šest celků totiž postoupilo přímo do semifinále, kde si první až čtvrtý rozebraly pátý a šestý tým plus dva postupující ze čtvrtfinále (jakéhosi předkola 7.-10.místo). Vítězové semifinálových sérií už měly zajištěnou minimálně baráž, o přímý postup se hrálo ve dvou finálových sériích.

Florbal Ústí vstoupil do sezóny ve velkém stylu, úvodní čtyři zápasy vyhrál, jenže pak tým postihla epidemie příušnic a celé mužstvo muselo na měsíc do karantény. Od poloviny října do poloviny listopadu tak severočeský celek odkládal jeden zápas za druhým, pak ho ale čekala doslova zápasová smršť. Družině Marka Vojty to ale na elánu neubralo, ve zbylých devíti kolech padla jen s Vinohrady a Znojmem, tedy dvěma soky z elitní čtyřky, a v polovině soutěže měla na kontě jen dvě porážky.

Druhá polovina sezóny, možná i kvůli stále ještě trvajícím dohrávkám zameškaných zápasů, přinesla ztrát o něco více, přesto si nakonec Ústečtí výhrou 9:4 v posledním kole na palubovce České Lípy pojistili první místo a tím pádem nejlepší pozici do play-off.

DVAKRÁT DO PÁTÉHO ZÁPASU

V něm si Ústí na úvod, v semifinálové sérii, zvolilo Havířov, s osmým celkem tabulky se ale pořádně natrápilo. Do Slezska si totiž odvezlo stav 1:1 na zápasy a po třetím duelu muselo odvracet nečekaný mečbol soupeře. Výhrou 11:4 vrátili sérii na sever Čech a čekalo se, že v pátém zápase Ústí roli favorita potvrdí, jenže. Domácí prohospodařili náskok 3:1 a v polovině zápasu hosté dokonce vedli 4:3. Pak však srovnal Adam Stibor, do finále katapultoval vítěze základní části devět minut před koncem přesnou ranou kapitán David Stummer.

V něm čekal ústecký celek Hattrick Brno, oba týmy už ale měly minimálně jistotu baráže. Úvodní dva duely v metropoli na Labi rozhodovaly až samostatné nájezdy. První ovládli 6:5 Moravané, domácí ale ve druhém zápase zvládli udržet nervy na uzdě a srovnali stav série. Třetí duel ale ovládlo Brno 4:2 a Vojtův soubor tak znovu utíkal hrobníkovi z lopaty. "Pamatuji si, že jsme prohrávali 1:2 na zápasy a věděli, že už nesmíme klopýtnout," vybavuje si dnešní manažer oddílu David Stummer. "Ten čtvrtý zápas jsme tam urvali snad o tři, nebo čtyři góly, a vrátili sérii domů," zapátrá v paměti po výhře 6:3.

Na páté finále posílil domácí celek i ústecký rodák a jinak majitel dvou Superligových titulů s Chodovem Martin Pražan a právě on otevřel už na prahu 2. minuty skóre. Brno od té doby jen dotahovalo a Ústí nakonec v obrovské euforii před osmi stovkami diváků dokráčelo k výhře 8:5. "Ta atmosféra v posledním zápase byla neskutečná. Přišlo na nás skoro devět stovek diváků, tým táhl za jeden provaz, já osobně si vzpomínám, v jakém jsem byl tranzu díky skvělým fanouškům," rozpomene se Jakub Kolstrunk, jenž přispěl k výhře jednou přesnou trefou. "Vybaví se mi také kruh na hřišti tvořený z celého týmu a doplněný o fanoušky. Oslavy na hřišti. Všechno to bylo tak spontánní, ale bylo viděl, že s námi všichni bojovali společně," pokračuje.

Na oslavy na hřišti spolu s fanoušky si vzpomíná i Stummer: "Pátý zápas se nám povedl, bylo to doma, ty oslavy a euforie bylo něco nezapomenutelného. Přidali se k tomu i fanoušci, kterých bylo přes osm set, v kruhu jsme slavili na palubovce."

Severočechy doprovodilo do nejvyšší soutěže ještě Znojmo, Brno a Česká Lípa musely do baráže. V nich ale uspěla jen Lípa (3:1 na zápasy s Kladnem), Hattrick v celé sérii nestačil na Liberec a padl jasně 0:3.