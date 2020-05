Ve Spartě jste už rok. Sledujete ještě i Ústí? Klub si nyní klade velké ambice…

Samozřejmě, že sleduji. V sezóně jsem viděl videa z většiny zápasů A-týmu. Za ambice jsem moc rád a přál bych si, aby se jim šlo maximálně naproti a splnily se.

Nedávno uplynuly tři roky od postupu Ústí do Superligy, vzpomínáte na to někdy?

Občas si na to vzpomeneme s hráči, kteří tehdy hráli a je to pro nás jeden z nejsilnějších sportovních zážitků. Zpětně si uvědomujeme, jak náročná a zároveň krásná cesta to byla. Závěrečné oslavy na hřišti s fanoušky a členy klubu pro mě byl velký zážitek, za který jsem vděčný všem, kteří se o něj zasloužili.

Jak jste trávil karanténu způsobenou koronavirem?

Hodně času zabraly přípravy, dlouhodobé plánování, videokonference. Vždy jsem část dne trávil v lese telefonováním s hráči či členy klubu. Měl jsem také čas zastavit se, dát si schůzky sám se sebou, vyhodnocovat, i do detailu přemýšlet, kam bych sebe nebo náš sport rád dál posouval.

Najdete si sám čas na sport?

Kolektivním sportům a hrám se věnuji aktivně už méně. Jen občas si zajdu s kamarády zahrát fotbal, florbal nebo basket, který jsem hrál na střední škole v létě venku téměř každý den ve Všebořicích. Ale vždy, když si jdu zahrát jakoukoliv kolektivní hru, prospěje mi to. Vypnu obvyklé myšlenky a společná radost ze hry je skvělý pocit. Všeobecně se snažím hýbat každý den. Jelikož pracuji se sportovci a snažím se jim pomáhat v efektivním využití jejich energie, potřebuji mít pod kontrolou tu svojí. Hráči poznají, pokud trenér není fit. Proto každý den cvičím sílu a rozsah pohybu, dělám dechová cvičení, snažím se mít kvalitní spánek a co nejvíce jsem v přírodě a na sluníčku. To jsou s průmyslově nezpracovanou stravou moji doktoři, abych nemusel chodit k lékaři a mohl si každý den stoupnout před hráče.

Jak fungovala příprava sparťanského týmu?

Hráči měli individuální přípravu. V menších skupinkách budeme začínat v květnu, což byl plán i bez ohledu na nařízení.

Kromě Kuby Kolstrunka přibude do Sparty také Mikuláš Krbec, takže budete mít v týmu už tři Ústečáky, těšíte se?

Těším se, a hodně! Máme z jeho rozhodnutí velkou radost. Jsem přesvědčený, že nám pomůže rozvíjet naší hru a zároveň i jemu ten krok prospěje v tom, stát se lepším hráčem. Sehranosti Kuby a Mikuláše bychom chtěli využít ve stejné lajně. Hráli spolu od dětství, dokáží předvídat jeden druhého a rozumí si i lidsky. To je pro trenéry vždy skvělá kombinace.

Vyhlédl jste si ho sám?

Spojení Mikuláše a Sparty jsme diskutovali celou sezónu s nejužším vedením klubu i trenéry A-týmu. Jako první s touto možností přišel náš sportovní ředitel Jarda Berka, který o Mikuláše stál ještě před jeho odchodem na Chodov. Mně se samozřejmě ta možnost hodně líbila, protože vím, jaký z Mikuláše může být skvělý hráč a zároveň s ním mám velmi dobrý vztah.

Další ústecký rodák Martin Pražan odešel z Chodova do Švýcarska. Co na to říkáte?

S Martinem jsem byl v častém kontaktu. Stejně tak s Mikulášem nejen proto, že spolu tvoříme náš společný projekt Grow Sport. V posledních týdnech se téměř vždy naše konverzace přenesla právě k jeho připravovanému angažmá v zahraničí. Martin se na tento krok připravoval intenzivně poslední rok a vnímám to jako jeho velký sportovní i životní sen. Jsem za to velmi rád a za svojí vůli i pracovitost po dobu jeho kariéry si to zaslouží. Bude to pro něj velká výzva, určitě ne vždy to bude mít jednoduché. I přesto věřím, že se mu bude dařit a vytěží z této příležitosti maximum. Je to výrazné ocenění i pro florbal v Ústí, protože je to první hráč z tohoto klubu, který bude hrát TOP ligu v zahraničí.