Ústí n. L. – Uf, to byla ale šichta! Téměř tři hodiny se ústečtí volejbalisté mordovali s Brnem, než ho v pěti setech skolili. Severočeši se tak mohli radovat z prvního vítězství v nové extraligové sezoně. Mrzet je může snad jen ztráta bodu. Domácí totiž rozhodli o svém triumfu až v tie-breaku, který ovládli 15:10.

Trenér volejbalistů Ústí Jan Malina. | Foto: Deník/Jiří Růžička

„Pocity z vítězství jsou výborné, kluci ho potřebovali pro další práci a jejich psychiku," řekl po úspěšné domácí premiéře nový kouč Ústí Jan Malina. „Mě mrzí druhý set, ten jsme odehráli ledabyle a mysleli jsme si, že se Brno porazí. Pak nám přálo i štěstí, zkrácenou hru kluci vydřeli a je to pro nás cenné vítězství."

Ústečanům patřily liché sety, přičemž nejdramatičtější a klíčovou třetí sadu urvali těsným poměrem 27:25. Pak ale soupeře nedokázali hned dorazit a tak museli bojovat o dva body až do posledního pátého setu. „Mohli jsme dohrát čtvrtý set, ale tam nám nebylo přáno. Zlomili jsme je až dvakrát dobrou obranou."

Malina, který se ujal ústeckého týmu jen necelé dva týdny před sezonou, je v novém působišti spokojený. „Je to dobré, nálada v týmu i bojovnost, s takovým vítězstvím se to může ještě umocnit. Máme teď Benátky a Havířov, to bude vyrovnané, každý bod bude hrát svou roli."

I podruhé dokázali naplno bodovat volejbalisté Liberce. Úřadující vicemistr porazil ve 2. kole doma Odolenu Vodu 3:1 na sety. Stejně jako v úvodním zápase na palubovce ČZU Praha ztratila Dukla druhý set, tentokrát po velkém boji v poměru 30:32.

O bod za Libercem jsou Zlín, který získal dva body za výhru 3:2 na ČZU, a Karlovarsko. Nováček nejvyšší soutěže, který v prvním kole svedl pětisetovou bitvu v Benátkách nad Jizerou, tentokrát zdolal Havířov hladce 3:0.

Na čtvrtém místě neúplné tabulky jsou mistrovské České Budějovice, které mají k dobru pondělní dohrávku s Benátkami.

Ústí – Brno 3:2



Sety: 25:19, 19:25, 27:25, 21:25, 15:10. Nejvíce bodů: M. Vodvárka 26, Salon 17, Lízala 10 – Katona 24, Zmrhal 21, Pražák 15. Čas: 170 minut.



Ústí: Sobek, Salon, Mach, M. Vodvárka, Lízala, Trýzna, libero Kořínek. Střídali: Kraus, Pěkný, J. Vodvárka. Trenér: Malina.