Tři hokejbalové celky z Ústeckého kraje sehrají o víkendu v Jičíně Český pohár v hokejbale. Toho se zúčastní osm celků, hned pět jich je extraligových.

Hokejbalisté Elby Ústí nad Labem (v tmavém) podlehli ve 3. čtvrtfinále extraligy Kladnu 1:5. Foto: Miroslav Vlach | Foto: Miroslav Vlach

Kromě ústecké Elby a Mostu to jsou ještě Karviná, KOVO Praha a Hradec Králové, který bude útočit na zlatý hattrick. Třetím celkem z Ústeckého kraje jsou druholigoví Berani Ústí nad Labem, osmičku doplní Svítkov a reprezentace do 18 let, která si turnajem zpestří přípravu na nadcházející mistrovství světa.