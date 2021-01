Šťastná sedmička! Dlouhého sedmička, chtělo by se říct. Futsalisté ústeckého Rapidu slaví na sedmý pokus první tři body v nejvyšší soutěži. Českou Lípu zdolali 9:8, ačkoliv ještě 22 sekund před koncem o gól prohrávali.

„Byl to sedmý pokus a já na dresu nosím sedmičku, takže jsem tak nějak tušil, že by to konečně mohlo vyjít,“ culil se po nerváku v závěru kouč Ústí Martin Dlouhý, jako by se žádné drama ani nekonalo. „Říkal jsem klukům, ať neztrácí naději, že se hraje až do konce, a nakonec se nám povedlo to otočit,“ těšilo rekordmana v počtu gólů a startů za národní tým.

Během zápasu mu ale do zpěvu nebylo, Rapid v poločase ztrácel 1:4. „Po dvou zápasech, které jsme hráli se silným soupeřem, přišel o něco hratelnější sok. Myslel jsem, že bychom navázat na druhý poločas proti Svarogu, ovšem první půle byla z naší strany katastrofální. Nic se nám nedařilo, špatně jsme bránili náběhy hráčů, z čehož resultovala poločasová ztráta," hodnotil. „Přišlo mi to trochu až nespravedlivé, protože kluci teď poctivě chodí na tréninky, makají, dřou. V kabině jsem ani nemusel zvyšovat hlas, ale řekli jsme si, že musíme něco změnit. Věděli jsme, že tři branky nejsou ve futsale moc a srovnat to může být otázka pár minut, ale musíme to v hlavách chtít trošku víc a zabrat.“

To se povedlo, Ústí díky risku bez brankáře hned od úvodu druhé půle skóre otočilo, jenže Démoni si vzali vedení zpět a drželi ho ještě půl minuty před koncem, „Risk v powerplay nám vyšel, ale pak jsme vyhořeli v obraně a o dvoubrankový náskok jsme zbytečně přišli. Na defenzivě musíme ještě pracovat,“ zdvihl Dlouhý varovný prst.

Infarktový závěr nakonec rozsekl Výborný, který nejprve po chybě hostující obrany srovnal. Půl vteřiny před koncem pak trefil odkrytou branku České Lípy, která riskovala bez brankáře ve snaze získat všechny body. Rapid tak slavil tři body i přesto, že ještě méně než půl minuty před jeho koncem prohrával. „Teď si takový zápas úplně nevybavím, ale určitě by se nějaké našly, i když nevím, jestli přímo za 20 vteřin. V té powerplay se opravdu dá zvládnout hodně a nějaká půlminuta nebo minuta není zase tak málo,“ uzavřel trenér ústeckého celku.

Kapitán Ostrák: Je to odměna za práci v tréninku

Kapitán Rapidu Ústí nad Labem Dominik Ostrák patří i přesto, že je mu teprve 23 let, k nejzkušenějším hráčům prvoligového nováčka. Kromě slovenské nejvyšší soutěže odehrál také dvě desítky zápasů za slovenský národní tým. Pod historicky první výhru Rapidu v nejvyšší soutěži se podepsal třemi brankami a třemi asistencemi.



Jak byste zhodnotil zápas proti České Lípě?

Bylo to pro nás hodně náročné. Opět jsme nezvládli první půli, kterou jsme prohráli 1:4. V kabině jsme si řekli, že umíme zahrát druhé poločasy, což jsme dokázali nedávno proti Svarogu, který jsme k ničemu nepustili. I tentokrát se nám povedl skvělý start do druhého dějství, dali jsme rychlé góly a nakonec si ještě vypracovali náskok 6:4.



Soupeř ale brzy srovnal…

Jejich powerplay nám dělala problém, pak už to bylo jako na houpačce. Na konci se k nám přiklonilo štěstí, ale jsme nesmírně rádi, že můžeme doma oslavit první tři body. Věřím, že se od toho odrazíme.



V závěru zápasu jste za stavu 7:8 neproměnil desetimetrový kop. Jak vám bylo?

Čekal jsem, že brankář bude stát na čáře, nakonec však vyběhl. Chtěl jsem ho obstřelit po zemi, ale stihl tam hodně rychle dát nohu, musím říct, že mě překvapil. I tak jsem ale až do konce věřil, že máme na to duel stejně otočit. Semkli jsme se, předvedli jsme výborný týmový výkon, z nějž pramení první výhra, což je to hlavní.



Podepsal jste se pod ní třemi brankami a stejným počtem asistencí. S osobním výkonem jste tedy spokojený?

Tři plus tři je fajn statistika, ale pro mě je nejpodstatnější, že jsme vyhráli. Konečně nám v tabulce nesvítí nula. Je to i vzpruha pro všechny kluky, kteří teď vidí, že se opravdu vyplatí makat na tréninku, tohle je za to ta odměna.