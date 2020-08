Season Opener, tedy první domácí zápas, čeká Blades jen o týden později, v neděli 23. srpna se od 15.00 hodin střetnou na domácím hřišti v Olšinkách s týmem Pilsen Patriots. "Na první domácí utkání se po dlouhé zápasové pauze už opravdu těšíme. Věříme, že si cestu na zahájení sezony najde i řada fanoušků, které zveme na sportovní odpoledne pro celou rodinu. Fanoušci, kteří jsou u nás jedni z nejlepších z celé ligy, se tradičně mohou těšit i na zajímavý doprovodný program a občerstvení," láká Marek Moudrý z PR týmu Ústí nad Labem Blades.

Paddock Kickoff si letos nenechá ujít ani quarterback Blades a české reprezentace Jan Bláha. Ten nastoupil naposled v reprezentačním dresu v Maďarsku na podzim roku 2018, kdy ho zranění v zápase vyřadilo na celou loňskou sezonu.

Nyní je Jan Bláha zpět a věří, že Blades mohou uspět i po dlouhé pauze způsobené pandemií koronaviru. "V rámci našeho klubu nepamatuji tak dlouhou 'pre-season' přípravu jako právě letos, kdy soutěž mužů byla odložena. Ačkoli by se delší čas na přípravu mohl jevit jako výhoda, je velmi obtížné udržet správné tréninkové tempo a disciplinovanou přípravu v průběhu letních měsíců v tak 'personálně' náročném sportu, jako football bezesporu je," ví Jan Bláha.

Odklad sezony, která standardně probíhá na jaře a v létě, letos způsobila pandemie onemocnění COVID-19. „Je velmi těžké držet tréninkovou morálku hráčů, kteří byli v přípravě od ledna do března a na konci května museli začít od začátku. Navíc se do soutěže nepřihlásil obhájce titulu. My ale věříme, že všem týmům budeme více než důstojným soupeřem. Určitě si budeme chtít vylepšit loňskou bilanci a porvat se o účast v play off,“ říká manažer Ústí nad Labem Blades Jakub Valjent.

I quarterback Blades věří, že ústecký tým je na soupeře připraven. "Sezóna bude určitě zajímavá, projeví se, které týmy byly schopny dlouhodobě trénovat v dobrém počtu hráčů. Navíc bude mít letošní soutěž asi nižší zastoupení importovaných hráčů. Také určitě zamíchají kartami někteří hráči z týmů, které se letos žádné soutěže nezúčastní (zejména Prague Black Panthers) a hostují v jiných českých týmech," dodává Jan Bláha.

Několik posil z Prague Black Panthers pro letošní sezonu ulovili i ústečtí Blades. Důležitými oporami týmu budou zkušení hráči Michael Vondráček a Ladislav Jenšík. Nejvýraznější posilou pro letošní sezonu pak je Nolan Corpening, pětadvacetiletý hráč z USA. Pro mladíka z Charlotte se jedná o první evropské angažmá, ale pyšnit se může například zkušenostmi z College Divize 1 na North Carolina Central University, kde pomohl k vítězství ve třech MEAC konferenčních šampionátech.

Kompletní rozpis zápasů Blades v letošní Paddock lize (domácí zápasy tučně):

16.8. Vysočina Gladiators

23.8. Pilsen Patriots

29.8. Prague Mustangs

6.9. Přerov Mammoths

19.9. Pilsen Patriots

27.9. Vysočina Gladiators

3.10. Brno Alligators

11.10. Prague Mustangs