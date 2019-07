Ústecká atletika se pyšní dalším medailovým úspěchem, Matěj Ščerba z klubu AC Ústí nad Labem vybojoval na Mistrovství České Republiky v Brně stříbrnou medaili ve skoku o tyči.

Tyčkař Matěj Ščerba z AC Ústí vybojoval na MČR stříbrnou medaili s krajským rekordem 5.36 m. Archivní foto. | Foto: Rudolf Hoffmann

Závod tyčkařů nepostrádal dramatický průběh, při zvýšení na 5.21 skákalo ještě pět tyčkařů, ale laťku překonali jen tři. Jan Kudlička (Dukla Praha) skočil na první pokus, Ščerba a David Holý (USK Praha) až na třetí. Další postupnou výšku 5.36 m zdolal jednadvacetiletý Ščerba hned prvním pokusem, hodnota znamená rekord Ústeckého kraje mužů i do 22 let, dosavadní rekordy držel výkonem 5.20 m. Mistrem republiky se stal po jedenácté Kudlička, který 5.36 vynechal a skočil pak 5.44, což se Ščerbovi už nepovedlo. Pro Ščerbu to není první medaile, loni byl bronzový.