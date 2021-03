Přímo na kurtu vyhrály Beskydy v hale soupeře jen jednou v sezoně. V rozhodujícím utkání předkola play off. Zvítězily v hale Aera Odolena Voda, v sérii uspěly 2:1 na zápasy. Jenomže uteklo pár hodin a všechno je jinak. Sportovně technická komise Českého volejbalového svazu byla upozorněna na nejasnosti. „Týkaly se dokladů, které poskytl tým Black Volley Beskydy,“ potvrdil předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Podle dostupných informací testy na výskyt koronaviru, které tým z Frýdku-Místku dodal, nesplňovaly potřebné náležitosti, nesouhlasily datumově a v podstatě, jak se zjistilo už během utkání (možná dokonce před ním), byly neplatné.

„Zápas byl kontumován, během úterka se věc nevysvětila, proto STK postupovala podle platných svazových řádů. do čtvrtfinále postupuje tým Aero Odolena Voda,“ potvrdil Pakosta.

Kontumace znamená, že konečný stav série předkola neskončil výhrou Beskyd 2:1, ale naopak vítězstvím Aera.

Reakci z Beskyd připojil pochopitelně ohromně zklamaný trenér Jakub Salon, jenž tým převzal po letním příchodu z Ústí nad Labem. „Mrzí nás to.“

Ale ani on se nepouštěl do žádného hodnocení, ke kterému není z pozice trenéra kompetentní. „Po sportovní stránce jsme na to měli, což jsme potvrdili přímo na palubovce i v Odolena Vodě,“ uvedl trenér.

Vedení klubu, který sídlí ve Frýdku-Místku, ani přes opakované žádosti o rozhovor nereagovalo.

Po změně postupujícího z předkola se mění i čtvrtfinálové dvojice. Karlovarsko narazí na Kladno a Budějovice na Aero. „Podle mě je to neuvěřitelná organizační chyba Beskydska,“ vyjádřil se ke kontumaci Miroslav Přikryl, manažer ústeckého klubu.