Ústecký Rapid si vybojoval právo na účast v nejvyšší soutěži. Po Combixu před 21 lety jde teprve o druhého ústeckého zástupce, jenž se dostal tak daleko.

Rapidu nezkomplikovaly cestu k výhře ani červená karta Tomáše Vobořila ani fakt, že kvůli kartám stála brankářská jednička Tomáš Votava. „Byl to zvláštní pocit, vlastně první zápas, do kterého jsem nenastoupil. A byl jsem víc nervózní, než kdybych hrál,“ přiznal Votava. „Byl jsem trochu nervózní, ale po delší době se cítím zdravotně v pohodě, takže jsem se na ten zápas těšil,“ řekl zaskakující brankář Tomáš Mrázek, jenž dostal jediný gól.

ČAPEK: ÚČAST V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI MUSÍME ZVÁŽIT

Pět let po založení klubu máte právo hrát nejvyšší soutěž, jak se nyní cítíte? Je to odměna za vaši práci?

Tehdy ty ambice nebyly takové, ale každý rok jsme se posouvali a logicky se tak naše cíle navýšily. Určitě je to hezký pocit a jsme rádi, že se nám to povedlo, ale že by přišla nějaká úleva se říct nedá. Spíš se nyní zaobírám tím, co všechno budeme muset v následujících týdnech zařídit a řešit.



Takže ještě nevíte, zda nejvyšší soutěž budete hrát?

Přesně tak. Musíme si vše zanalyzovat, hlavní otázkou jsou samozřejmě finance. Čekají nás jednání se stávajícími i novými partnery a sponzory, teprve pak uvidíme, co dál.



Kdy by mohlo být jasno?

Já myslím, že do konce dubna bychom měli znát konečný verdikt.



O kolik by bylo potřeba navýšit současný rozpočet?

Můj odhad je zhruba dvojnásobek. Pokud by se povedlo získat tří či čtyřnásobek rozpočtu pro tuto sezónu tak věřím, že bychom mohli hrát i play-off.



Pojďme ještě ke zbytku této sezóny. Po zápase to na nějakou extrémní radost nevypadalo, čím to?

Bylo to pro nás trochu nečekané, takže jsme neměli nic připraveného. Všichni věřili, že se rozhodne až za čtrnáct dnů s Kladnem. To je první důvod. Dalším byl fakt, že většina hráčů nebyla spokojena s výkonem. Věřím ale, že opravdu v domácím prostředí na ústecké Slunetě si oslavy vynahradíme.



S Kladnem už vám o nic nepůjde, co čekat od zápasu? Dostanou šanci i vaši talentovaní junioři?

To zatím nedokážu říct a je to hlavně na trenérovi. Určitě se chceme rozloučit se sezónou vítězně, ale je možné že někteří mladíci šanci dostanou.