Divákům se znovu, kromě závodníků, kteří se snažili co nejrychleji projet trasu se spoustou schodů a dalších překážek z Letního kina na Mírové náměstí, představili i akrobaté ve freestylu.

Vítězem elitní kategorie se nakonec stal Filip Dankanič z Ofbike Scott Teamu. „Nikdy bych neřekl, že do sobotní finálové jízdy mohu postoupit jako vítěz a ještě k tomu s nejlepším časem dne,“ řekl vítěz. „Do finálové jízdy jsem dal vše, co jsem za těch šest závodních let nasbíral. S pocitem dobré jízdy jsem dojel do cíle. Tam jsem se dozvěděl, že jsem o pět setin porazil týmového kolegu Lukáše Humla,“ neskrýval po jízdě svou radost.

„Opět šlo o vytuněný downtown se skvěle připravenou tratí pod taktovkou Víti Stránského a jeho týmu,“ chválil i ústecký jezdec Jan Thiel. „Trať byla opět okořeněna velkými skoky a zajímavými překážkami. Letos byla poprvé zavedena kategorie Masters, tedy rideři nad 30 let, v níž se mi povedlo zajet skvělé třetí místo,“ pochvaloval si jezdec, jenž by však uvítal ještě větší zájem a podporu diváků.

SPOLUAUTOR: JAN PROŠEK

Stupně vítězů elitní kategorie:

1. Filip Dankanič 1:08.21

2. Lukáš Huml 1:08.26

3. Pavel Techlovský 1:08.41