Prosím, popište čtenářům Deníku tuhle netradiční akci…

Je to otevřený závod, já jsem tam byla už v roce 2020, vyhrála jsem, naběhala jsem 217 km. Ženský rekord (251 km). drží Radka Churáňová z TJ Lokomotiva Trutnov. Zaplatíte startovné (1900 korun), do batohu přibalíte dvoje boty, pozdravíte kamarády a potom je to jenom na vás a vašem supportu, který mi připravuje jídlo a pití. Akce je na Kladně, běhá se v parku, hromadný start, měřící čip máte ve startovním čísle, kdo uběhne nejvíc vyhraje. Na postel zapomeňte!

Kdo akci pořádá?

Letos se začínalo v pátek 26. července, vyhlášení bylo v neděli 28. července. Závodů je tam víc, pouze jediný je vypsán jako mistrovství České republiky. Pořadatelem je Sri Chinmoy marathon team. Všude byla různá doprovodná hesla, meditační hudba, skvělé občerstvení, přesná časomíra, obrazovky s průběžnými časy. Po organizační stránce to nemělo chybu!

Byla jste tam sama z Ústí nad Labem?

Někdy mě doprovází dcera, kamarádi, tentokrát tam byla i skvělá vytrvalkyně a kamarádka Jana Šindlerová, doběhla sedmá (152 km).

Vítěz mužského závodu Milan Šumný naběhal 227 km. Několik mužů jste předběhla, jak to brali?

Mužů bylo padesát, žen dvacet. V celkovém pořadí podle uběhlé vzdálenosti jsem byla čtvrtá, tak si spočítejte kolik jich bylo za mnou. Většinou se už známe, vzájemně si fandíme, hecujeme. Já při běhu používám sluchátka, pohoda (smích).

close info Zdroj: Miroslav Vlach zoom_in Ultramaratonkyně Lenka Berrouche.

Jakou máte taktiku?

Přežít a vyhrát! Před startem jsem si dala oběd, vybíhalo se v poledne, teplo, okruh měřil jeden kilometr. Potom už jenom sledujete hodinky a občerstvení. Hlavně nezastavovat! Trať byla dobře nasvícená, od začátku jsem si udržovala náskok, už to tam znám. V poslední hodině mě potrápily nějaké bolístky, tak jsem běh zaměnila na rychlejší chůzi, druhá žena v pořadí byla hodně daleko (191 km). Nic se nemá přehánět. Mám ještě letos jiné plány, na titul to stačilo!

Pokořila jste spoustu extrémních tratí, hodně lidí si myslí, že jste profesionál. Jak se připravujete?

(smích) Pracuji v Krajské zdravotní na patologii jako laborantka, vychovala jsem tři děti, závodím za USK Provod, který mě finančně podporuje. Připravuji se sama, bez trenéra. Nejdelší závod jsem dala s parťákem v Norsku (500 km), ale i u nás je hodně krásných vytrvalostních akcí. Můj srdcový závod je Libouchecký ultramaraton . Pro někoho jsem blázen (smích). Vybíhala jsem několikrát Milešovku (837 m), abych ji porovnala s nejvyšší horou světa ( Mount Everest 8848,86 m). Později jsem to dala dvakrát, to byla solidní výzva. Nejcennější medaili mám z Asie, z mistrovství světa na 24 hodin, kdy jsem byla v českém týmu, který bral bronz. Zvláštních cen mám plný šuplík.

Vyhrála jste další republikový titul, co bude dál?

Trochu si odpočinu, potom se začnu připravovat na Spartathlon v Řecku, poběží se z Athén do Sparty, tam bude Čechů daleko víc. Držte mi palce! Pokud někoho zajímá, jak trénuji, může se podívat na IG, kde mě najdete jako zenska_na_tripu.