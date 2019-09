Po utkání došlo na zajímavé řešení, ústečtí vítězové přenechali právo startu v baráži o II. ligu soupeřům na druhých místech přeboru. O postup tedy budou usilovat muži VTŽ Chomutov a ženy AC Ústí.

Vzájemnou dohodu klubů vysvětluje předseda USK Provod Alexej Lesnik : "V družstvech mužů ani žen nemáme žádné hostující, přesto jsme ukázali, že jsme v krajském přeboru nejsilnější a o to nám šlo. Obě družstva jsou postavená na mládeži a ta má ještě své závody. Navíc nám vyhovuje, že v krajské soutěži závodí a bodují všichni naši atleti, tvoříme jeden tým a každý je důležitý, což by ve druhé lize nebylo možné. Nechceme jít cestou posílení cizími výkony, proto jsme se rozhodli přenechat možnost bojovat o postup jiným, i když o něco slabším družstvům."

Ústecká mládežnická družstva čeká tuto sobotu Mistrovství Čech, baráž o II. ligu se uskuteční v neděli 29.9. na stadionu v Děčíně.

AUTOR: RUDOLF HOFFMANN

VÝSLEDKOVĚ:

Krajský přebor družstev (celkově)- Muži: 1. USK Provod Ústí 21/757.5, 2. VTŽ Chomutov 18/678, 3. ASK Děčín 13 hlavních bodů, 4. AK Litvínov12, 5. Most 11, 6. Teplice, 7. Počerady. Ženy: 1. USK Provod Ústí 16/657, 2. AC Ústí 16/637.5, 3. ASK Děčín 11, 4. ASK Lovosice 9, 5. VTŽ Chomutov B, 6. Počerady.



Nejlepší výsledky ústeckých závodníků (muži všichni USK - ženy USK nebo AC): 60 m: 2. Šnajdr 7.26 - 1. Běloubková (AC) 8.02 sec. 300 m: 2. Majer 36.88 - 1. Bisová (USK) 41.26. 300 m př.: 1. Besser 43.35 - 1. Bisová (USK) 48.30. 1000 m: 1. Janeček 2:37.73 - 1. Hrnčířová (AC) 3:25. 53 min. 3000 m: 2. Císařová (AC) 11:53.07.

Výška: 1. Klepetková (AC) 1.65 m. Dálka: 1. Veselý 6.28 - 1. Bisová (USK) 5.26. Trojskok: 1. Besser 12.64 - 1. Slavíková (USK) 10.85. Koule: 2. Najman 12.53. Disk: 1. Najman 36.98. Oštěp: 1. Najman 50.99 - 1. Kaplanová (USK) 31.31.

4x300 m: 2. USK Provod Ústí (Rathouský, Müller, Kuřil, Synáček) 2:53.91 - 1. AC Ústí (Brabcová, Suchá, Kratochvílová, Horníková) 3:03.95 min.