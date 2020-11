"Pochopitelně jsem strašně nadšený. Práce z léta se vyplatila," zářil štěstím rodák z Písku. Aby ne, zatímco v mládeži nebyla jeho reprezentační účast ničím výjimečným, v posledních sezónách se stále ne a ne chytit. Ústecká Sluneta mu však věřila, v létě s ním dokonce o rok prodloužila smlouvu, která mu měla vypršet po letošním ročníku. "Věříme, že potenciál, který v něm dřímá, ještě nerozbalil naplno, a že nám naši důvěru splatí," prohlásil tehdy generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.

Sedmadvacetiletý basketbalista v létě změnil přípravu i myšlení a rázem se stal důležitým střelcem Ústí, který čtyřikrát z pěti zápasů zaznamenal dvouciferný počet bodů. S průměrem téměř 13 bodů na utkání je rázem jednou z opor výběru Antonína Pištěckého. "Je to samozřejmě velký úspěch a skvělá reklama pro ústecký basketbal," neskrýval spokojenost ani kouč Ústí, ruce si mnul také Hrubý.

Reprezentační přestávka je v Kooperativa Národní basketbalové lize na programu od 21. listopadu, kdy Sluneta ještě přivítá v dohrávce Svitavy. "Na první trénink jsem ještě kvůli zápasu za Ústí omluvený, hned v neděli se připojím k reprezentaci," nastínil Fait náročný program, během nějž ale nezanedbá klubové povinnosti. "Myslím, že ještě ten den nás pak čeká přesun do Litvy. Jsem trošku nervózní, ale ne, že bych se bál. Je to spíše příjemná nervozita, hrozně se těším."

NA NÁVRAT SE TĚŠÍ

Fait půjde částečně ve stopách svého spoluhráče Ladislava Pecky, jenž byl v létě 2018 v širším výběru na reprezentačním kempu v Nymburce. Konkurence na postu pivotů v boji o MS však byla tehdy obrovská a ústecký basketbalista se nakonec do dvanáctky, která byla nominována k zápasům, nedostal. To Fait má nyní, i díky koronaviru, šanci větší, je totiž mezi patnácti jmény, z nichž dvanáct na palubovce zabojuje proti Belgii a Dánsku o postup na mistrovství Evropy 2022.

"V šestnácti jsem byl v širší nominaci, v osmnáctkách už jsem se účastnil mistrovství Evropy. V kategorii do dvaceti let jsem hrál jak s ročníkem 1992, tak následně i v mé kategorii se spoluhráči narozenými v roce 1993," vypočítal Fait své účasti v mládežnické reprezentaci. "Co se seniorského týmu týče, asi před pěti lety jsem byl na B kempu (soustředění hráčů, kteří mají do reprezentace nakročeno v dané sezóně či v brzké budoucnosti, pozn. autora), zhruba dva roky zpět jsem se zúčastnil v Číně turnaje pro hráče do 24 let," doplnil.

Evropská kvalifikace je však něco úplně jiného, o to přísnější však budou měřítka pro zařazení do zápasové nominace. I tak je Fait spokojený. "Budu trénovat s nejlepšími hráči, už to je obrovská pocta a motivace." Zápas s Belgičany čeká na český výběr v pátek 27. listopadu, o dva dny později vyzve Dány. Objeví se na palubovce i hráč Slunety? Pokud ano, naváže na čtrnáct let starý počin legendárního Pavla Houšky, jenž je od té doby posledním ústeckým hráčem, jenž si zahrál za reprezentační A tým.