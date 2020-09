12:5, 11:8, 8:4 a 6:2. Taková je vizitka prvoligových družstev žen a mužů z Florbal Ústí. Florbalisté přestříleli Start98 a v bláznivém zápase také České Budějovice, ženy zdolaly Soběslav a spláchly Týn.

Svěřenci Vladimíra Trčky nabídli svým fanouškům v obou případech gólové hody. Zatímco Start však, hlavně díky skvostné první části, jíž vyhráli 6:0, zničili 12:6, sváteční zápas s Českými Budějovicemi byla jiná káva. Hosté vedli 3:1, Ústí ale ještě do konce první části otočilo na 4:3. V prostřední třetina doslova drtilo Jihočechy a náskok narostl až na 9:4. Třetí perioda ale naopak patřila hostům, ti se dostali až na jednobrankový rozdíl, dvě pojistky musel přidat až v posledních dvou minutách Dominik Beneš.

„Se třemi body jsem spokojený, výsledek ujde. Co se ale týče výkonu, zejména ke druhé třetině, kterou jsme prohráli 3:5, mám velké výhrady,“ hodnotil výhru nad Startem kouč Vladimír Trčka. „V první třetině jsme dostali nějaké slepené góly, ale dokázali jsme to otočit. Druhá třetina byla takřka bezchybná, soupeře jsme k ničemu nepustili. V poslední části jsme ale hráli zbytečná oslabení, která jsme neubránili, a nechali jsme soupeře dotáhnout. Naštěstí jsme to ale zvládli,“ zhodnotil druhý zápas autor závěrečných tref Dominik Beneš, který za víkend nastřádal celkem dvanáct kanadských bodů.

Ústečtí florbalisté se tak udrželi na vedoucí pozici I. ligy, po čtyřech utkáních mají na kontě 11 bodů.

DAŘILO SE I ŽENÁM

Dvě výhry si připsaly také florbalistky Ústí, které se s devíti body drží na šesté příčce. V domácím prostředí nejprve udolaly Soběslav 8:4, zářila především Petra Bratschaedlová, autorka sedmi z osmi domácích zásahů. „Jeden z nejhorších výkonů, jaký jsme kdy předvedli. Přesto tři body do ligové tabulky, za ně díky především hráčce utkání,“ nebyl spokojen trenér Ústí Michal Wildhaber.

Po výhře 6:2 nad Týnem už ale přeci jen pookřál. „Trpělivý výkon přinesl zasloužené 3 body, měli jsme možnost hrát na 3 lajny což se ve výsledku ukázalo jako rozhodující faktor.“

Florbal, I. liga:

Muži:

Florbal Ústí - FAT PIPE Start98 Kunratice 12:6 (6:0, 3:5, 3:1)

Branky: 3. Beneš, 5. Kawulok, 6. Sattler, 13. Novák, 14. Vavruška, 17. Beneš, 28. Beneš, 31. Peška, 36. Kawulok, 43. Esterka, 49. Esterka, 56. Kawulok - 26. Novotný, 28. Netrefa, 30. Chládek, 32. Kříž, 39. Brhlík, 45. Lebeda

Rozhodčí: John - Starý. Vyloučení: 3:5. Využití: 3:1. Diváci: 190.



Florbal Ústí - FBC Štíři Č. Budějovice 11:8 (4:3, 5:1, 2:4)

Branky: 13. Beneš, 16. Kužel, 17. Vybíral, 17. Peška, 21. Peška, 23. Beneš, 25. Novák, 26. Semerád, 28. Kawulok, 59. Beneš, 60. Beneš - 9. Hejplík, 13. Vlček, 16. Králík, 28. Hrdý, 46. Hrdý, 53. Hejplík, 53. Brožek, 56. Králík

Rozhodčí: Monzer - Procházka. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:3. Diváci: 222.



Ženy:

Florbal Ústí - Banes Florbal Soběslav 8:4 (3:1, 1:2, 4:1)

Branky: 1. Bratschaedlová, 5. Bratschaedlová, 10. Bratschaedlová, 32. Bratschaedlová, 43. Bratschaedlová, 45. Gabrielová, 53. Bratschaedlová, 60. Bratschaedlová - 7. Kubátová, 26. Šraierová, 32. Juhaňáková, 47. Šraierová.

Rozhodčí: Trávníčková - Procházka. Bez vyloučení. Diváci: 50.



Florbal Ústí - Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn 6:2 (1:2, 4:0, 1:0)

Branky: 14. Gabrielová, 22. Poláková, 27. Štolbová, 31. Gabrielová, 33. Mečířová, 46. Bratschaedlová - 15. Bočková, 20. Bícová

Rozhodčí: Heřmánek - Kopta. Vyloučení: 3 + Lucie Mrázová 5:0. Bez využití. Diváci: 30.