Čtvrtá porážka ústecké party na scéně Národní basketbalové ligy v řadě. Po Opavě, USK Praha a Pardubicích se zrodila v 7. kole ve Svitavách, kde Sluneta podlehla 67:78 (40:42). Hosty nezachránil ani jejich nejlepší střelec zkušený pivot Pavel Houška. Rozehrávač Michal Šotnar přidal k 10 bodům osm asistencí.

Trenér Slunety Ústí nad Labem Antonín Pištěcký. | Foto: Deník / František Géla

"Třetí zápas za sebou prohráváme. Já klukům nemůžu vyčítat nasazení, energii, s kterou odehrají utkání. Bohužel basketbal, a to se omlouvám všem běžcům a plavcům, není jen o tvrdé dřině. Běhat, běhat, běhat, plavat, plavat, plavat. Je tam potřeba zapojit hlavu a my ji tam nemáme. Děláme obrovské mentální chyby v situacích, které jsou milionkrát odehraný, my se na ně připravujeme. Víme, jak ty sety hlásí, co bude následovat a stejně tam tu chybu uděláme," litoval trenér poražených Antonin Pištěcký, jehož tým podlehl v minulém kole v Pardubicích trojkou v poslední vteřině.