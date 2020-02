Ústecká atletika má za sebou další úspěch. Mladíci USK Provod Martin Veselý a Marek Štrympl přivezli z halového mistrovství ČR juniorů a dorostu zlato a bronz. Úspěch třináctičlenné výpravy doplňují další finálová umístění s jedním krajským a řadou osobních rekordů.

„Naše výprava byla nejpočetnější z Ústeckého kraje, přivezli jsme dobré výsledky, jsme spokojeni. Jenom lze litovat zranění sprintera Armina Ntema, který měl medailovou šanci,“ kvitoval úspěchy Provodu šéftrenér Alexej Lesnik.

Mistrem republiky v trojskoku se stal Martin Veselý. Ten prokázal pevné nervy i bojovnost a posledním pokusem (14,79 m) si doskočil pro zlato. Marek Štrympl přidal bronzovou medaili ve vrhu koulí dorostenců (5 kg) v osobním rekordu 15,88 m.

Na finálové starty bylo osobní maximum pravidlem, čtvrtá místa v juniorských kategoriích obsadili Jiří Janeček v běhu na 800 m (1:56.96) a Nikola Bisová na 400 m s časem 57,10, což je nový krajský rekord.

Sedmnáctiletá dorostenka Magdaléna Řeháková se zlepšila v trojskoku na 11.49 m a skončila šestá, štafeta dorostenek USK Provod (Orságová, Slavíková, Kokšalová, Černohorská) na 4x200 m obsadila sedmé místo časem 1:46.40 min.

“Spokojeni jsme i s výkony těch, co se do finále nedostali. Velké osobní rekordy si zaběhli půlkař Petr Synáček, Anežka Černohorská na čtvrtce a Tomáš Majer v běhu na dvě stě metrů.,“ pochválil Lesnik dorostenecké naděje. Junior Ntemo postoupil z rozběhu na 60 m časem 6.98 sec, ale zranil se a do finále nenastoupil.

AUTOR: RUDOLF HOFFMANN