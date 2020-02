„Dnes super výkon. Hodně nám pomohl servis, který se nám poslední dobou nedařil. Je hezké vidět kluky i diváky, jak si zápas užívají,“ uvedl ústecký trenér Jakub Salon.

Jeho svěřenci vyhráli naposledy 2. listopadu 2019 v Ostravě. Od té doby samé porážky. Tři měsíce a dva týdny, více než polovina základní části české nejvyšší soutěže. Za tu dobu SKV klesl na poslední místo tabulky a už se zdálo, že se těžké baráži o záchranu nevyhne.

Až teď se světlo na konci tunelu ukázalo, předposlední Beskydy nestačily na mistrovské České Budějovice a jejich náskok se ztenčil na pouhé dva body. Zbývají tři kola, zatím předposlední nováček extraligy se navíc vydá i do ústecké haly.

„Nemám slov, skvělý volejbal, skvělí diváci a tři body doma,“ uvedl Filip Kramar, kapitán SKV Ústí nad Labem. Právě on určitě největší překvapení 19. kola rozhodl třetím mečbolem.

Domácí hrál výborně. „Udělali jsme méně chyb v útoku a byli jsme zodpovědní. Gratulace klukům ke hře a nasazení. Chci pochválit Honzu Kasana, který pomohl v koncovce třetího setu na servisu,“ řekl Salon.

Nadšení domácích bylo v ostrém kontrastu s rozpaky v brněnském táboře. „Ústí dnes hrálo odvážněji. My jsme je nechali hrát v prvním setu a to se nám vymstilo. Nechť je nám to ponaučením,“ dodal brněnský kapitán Michal Hrazdira.

Extraliga volejbalistů, 19. kolo:

SK Volejbal Ústí nad Labem – Volejbal Brno 3:0 (24, 21, 23). Rozhodčí: Kořenek , Velimov. Diváků: 343.

Ústí n. L.: Januzovič, Tibitanzl, Kramar, Parraguierre, Beer, Melcher, libero Kořínek- Kasan.