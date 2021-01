Téměř dvoumetrový pořízek může se svými 99 kilogramy pomoci ústeckému týmu pod košem, zvládne ale i pozici vyššího křídla. Do Ústí nad Labem přichází v době, kdy Slunetu trápí zranění - mimo hru jsou Spencer Svejcar i Michal Šotnar, nad jejichž starty ve středečním duelu s Olomouckem se stále vznáší otazník, v minulých dnech scházel i pivot Rakočevič, navíc kdykoliv může vyjít některému z hráčů pozitivní test na koronavirus.

"Jeho příchod bereme jako pozitivní věc v naší nelehké situaci. V této části sezóny není jednoduché sehnat hráče tak, aby se co nejrychleji zapojil do tréninkového a herního procesu, proto jsme volili variantu v podobě posílení našeho týmu českým hráčem, který dobře zná naši nejvyšší soutěž," řekl generální manažer klubu Tomáš Hrubý.

"Přichází na hostování do konce sezóny. Zůstane tu i až se všichni aktuálně zranění hráči uzdraví," řekl trenér týmu Antonín Pištěcký, který by ho mohl využít už ve středečním zápase proti Olomoucku.

"Jsem moc rád, že mohu být v týmu jako je Sluneta. Jdu sem s jediným cílem, a to je pomoct týmu, abychom hráli ten nejlepší basketbal a pomalu stoupali v tabulce výš," vyjádřila se nová posila pro klubový web. "Vím, že teď se neprožívá úplně nejlepší období, ale tým je tady opravdu výborný a věřím, že následující zápasy vyhrajeme a od toho se odpíchneme a zapomeneme na to, co bylo."

Stegbauer má s nejvyšší soutěží zkušenosti z Brna, je ale odchovancem Jindřichova Hradce, kde načal i letošní prvoligovou sezónu. V ní se ale odehrála pouze dvě utkání, Stegbauer v nich stihl v průměru přes 28 minut s bilancí 11 bodů, 4,5 doskoku a 2,5 asistence na zápas. V Kooperativa Národní basketbalové lize působil v Brně v předchozích dvou sezónách, loni trávil na palubovce 26,5 minuty na zápas, během nichž zvládal 9,5 bodu, 4,7 doskoku a 1,4 asistence.

Stegbauer, jenž pochází z Městce Králové, měří 197 centimetrů je zvyklý na tvrdou hru pod košem. Často se totiž zúčastňuje streetbalových turnajů 3x3. Mezi jeho vzory patřil v dětství Shaquille O'Neal, aktuálně je jím Draymond Green. V kategorii do 16 let se stal vicemistrem Evropy, v kategorii U19 se mu podobný počin povedl dokonce dvakrát. V reprezentaci prošel všemi kategoriemi od 16 až do 20 let. Má také český mistrovský titul v kategorii do 18 let, na mezinárodním turnaji ve střelbě za tři body získal stříbro. Jen tak pro zajímavost - v loňské sezóně KNBL pálil zpoza trojkového oblouku s úspěšností téměř 41 procent.