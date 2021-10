Oba celky mají na střídavé starty několik extraligových hráčů, případně si ve svém středu hýčkají bývalé hokejisty ústeckého Slovanu. I proto šlo o vyrovnanou bitvu, v níž se ale z kraje druhé třetiny ujali Ještěři už dvoubrankového vedení. Vlci, kteří se netají extraligovými ambicemi, ovšem dokázali i díky dvěma přesilovým hrám skóre otočit. Rozhodující trefa byla pro domácí hodně smolná, devět vteřin před koncem trefil šťastně z voleje ze vzduchu míček Baxa, a ten se zastavil až v síti.

„První půle byla od nás doslova tragická. Absolutně bez zápalu, bez emocí. Snažili jsme se krotit vášně, ale možná se nám to povedlo až moc a zaslouženě jsme prohrávali 0:2,“ hodnotil utkání autor vítězné trefy. „Po kontaktní brance jsme začali hrát úplně jinak, byli jsme na koni a podařilo se nám i srovnat. Devět vteřin před koncem se na nás usmálo štěstí a brali jsme tři body.“

„Zápas byl ze začátku opatrný z obou stran, bylo vidět, že ani jeden tým nechtěl udělat první chybu,“ přidal svůj pohled další z řad vítězů Petr Zdvořáček. „My do zápasu vstoupili slabším výkonem, po obdržené druhé brance se ale naše hra paradoxně zvedla a dokázali jsme vyrovnat. Devět sekund před koncem se na naši stranu přiklonilo štěstí a dokázali jsme duel rozhodnout v náš prospěch,“ souhlasil i on s tím, že v závěru vyhrál spíše šťastnější celek. „Nutno podotknout, že se jednalo zatím asi o náš nejtěžší zápas v sezóně. Ústecké derby se vším všudy, diváci si to museli užít,“ dodal.

SPOKOJENOST ALESPOŇ S VÝKONEM

To na domácí straně logicky panovalo zklamání. „Můžeme být spokojeni s hrou, ve které se objevovaly prvky, jež chceme praktikovat. Po většinu zápasu vypadal náš výkon k světu. Výsledek ale hodně mrzí, šťastný gól soupeře v samém závěru, nemáme ani bod,“ krčil rameny hrající vedoucí Ještěrů Ivan Kučera. „Povedl se nám úvod zápasu, první třetina byla dobrá. I start té druhé byl skvělý, jen škoda, že jsme nedokázali dát o gól nebo dva více, pak by to asi vypadalo jinak,“ smutnil. „Bohužel jsme se místo toho přizpůsobili hře soupeře, přesně tomu, co jsme s nimi nechtěli hrát, co nám moc nesedí, a pramenily z toho zbytečné technické prohřešky či fauly. Těch Vlci využili a nakonec se jim díky tomu povedlo srovnat. Stejné to bylo v závěru, kdy dvacet sekund před koncem uděláme další faul, který pak soupeř potrestal.“

Vlci tak vládnou západní divizi I. ligy, ani po šesti zápasech nenašli přemožitele. Ještěři sice padli už podruhé, stále ale zůstávají druzí a neztrácí naději. „Lepší si takovou smůlu vybrat teď. Věříme, že ty důležitější zápasy s Vlky ještě přijdou,“ dodal na závěr optimisticky Kučera.