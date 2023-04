Fabiana Bytyqi pás profesionální mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váze počtvrté už uhájila, Tomáš Šálek, těžká váha, hlásí po téměř roční pauze a výprasku v Liverpoolu návrat. Ústecké hvězdy profesionálního boxu jsou opět na scéně. „Pro Fábu je to skvělý úspěch a věřím, že i Tomáš návrat zvládne. Soupeře jsem s jeho novou stájí pomáhal vybírat, věřím, že může v pátek v Olomouci vyhrát,“ uvedl bývalý mistr světa, nyní promotér a trenér Lukáš Konečný.

Ústecká hvězda Fabiana Bytyqi pás profesionální mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váze počtvrté už uhájila. | Foto: ČTK

Šálek sice už není jeho svěřencem, bude boxovat pod stájí Patron Boxing, přesto mu Konečný přeje.

„Byla by škoda, kdyby kariéru končil a třeba využije i něco z toho, na čem jsme spolu pracovali. Čeká ho Christian Demaj, tři zápasy, tři výhry, jedna před limitem,“ představil albánského soka s přezdívkou Demolice promotér, jenž připravuje i galavečer na Slunetě.

Konečný bude řešit i budoucnost 27leté Bytyqi, která v Brně porazila vyzyvatelku Elizabeth Lópezovou z Mexika. „Tentokrát předvedla skvělý taktický výkon, pohlídala si to, dominovala a já ji nemám co vytknout. Co bude dál, se řeší, variant je hodně. Záleží na ni i její německé stáji SES. Jsem rád, že se spolupráce obnovila. V úvahu připadá například souboj o více titulů, ve hře je možná soupeřka z Německa,“ dodal Konečný.