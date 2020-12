V pondělí při tříbodovém vítězství nad Odolenou Vodou si po nárazu do zdi vykloubil rameno Ivo Kobolka, který látal díru po zraněném univerzálovi Filipu Kramarovi. Podle lékařů by měl být mimo hru měsíc.

„To zranění vyplynulo z jeho naturelu. Ivo jde do všeho na plný pecky, snaží se to urvat, být agresivní. Stejně si počínal při tom balonu, který šel vysoko na zeď a on ho chtěl zachránit. Šel do toho naplno, ale zeď byla pevnější než jeho tělo,“ popsal inkriminovaný moment Vašina. „Snažili jsme se mu rameno nahodit, ale jak je osvalený, tak to nešlo. Podařilo se to až v nemocnici na Bulovce. Je to rána hlavně pro Iva. Hrál výborně, byl platným hráčem základní šestky, dělal obrovský kus práce,“ litoval kouč.

„Je to obrovsky nepříjemná komplikace. Potýkáme se s tím už do začátku sezony. Když si Filip Kramar natáhl břišní sval, našli jsme dobrou alternativu v Ivovi. V záloze jsme měli Larse Bornemanna, který si nedávno přivodil zranění kotníku. Ale nemůžeme to brát tragicky, taková je realita a musíme se s tím popasovat.“

Vašina tak musí vsadit na Martina Pavlovského, kterého klub dopsal na soupisku jen tři dny před zraněním Kobolky. „Mladý Pavlovský nám přišel pomoct jen do tréninku jako dvanáctý hráč, abychom mohli hrát šest na šest. Asi nás osvítilo, že jsme ho v pátek udělali na hostování a mohl nastoupit. Uvidíme, jak se uchytí. Moc alternativ není. O to víc mají naloženo ostatní, hlavně smečaři,“ řekl Vašina.

Na závěr roku oslabené Ústí prohrálo doma s Karlovarskem 0:3 (19:25, 20:25 20:25). „Projevila se únava. Podstatné je, abychom dál hráli naplno a na hřišti nechali všechno. Musíme hrát neustále s entusiasmem a navzájem si pomáhat. Optimismus tam musí být,“ dodal bojovně Vašina, jehož družinu čeká přestávka až do 9. ledna. „Ta pauza nám přijde vhod. Věřím, že v novém roce se vrátí Fíla, i když mu bude chybět fyzička.“