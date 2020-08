Už jsou v Čechách! Basketbalisté DJ Hanes, Spencer Svejcar a Lamb Autrey přistáli v pondělí krátce po půl třetí na pražském letišti. "Jen pro zajímavost, jsou to první Američané, kteří jsou v České republice z celého nadcházejícího ročníku nejvyšší tuzemské soutěže," řekl generální manažer Ústí Tomáš Hrubý.

Ústečtí basketbalisté DJ Hanes, Spencer Svejcar a Lamb Autrey dorazili jako první Američané pro ročník KNBL 2020/21 do České republiky. | Foto: Sluneta Ústí

Ve 14.35 dosedla na Letišti Václava Havla v Praze-Ruzyni linka z Lisabonu, z níž se vyhrnulo i trio letošních zámořských posil ústeckých basketbalistů. "Sešli se v Miami, odkud letěli společně do Lisabonu a pak do Prahy," přiblížil náročný přesun Hrubý. "Bylo velice náročné sem kluky dostat, protože nikdo nebyl schopný odpovědět na základní otázky k tomu, co je potřeba k jejich příletu. Jsme rádi, že i přes složitou byrokracii se nám je sem povedlo dostat, protože chceme mít co nejsilnější tým pro nadcházející ročník Kooperativa Národní basketbalové ligy, bez výmluv na situaci kolem Covidu," oznámil rázně šéf Slunety.