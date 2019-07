Matěj Ščerba z AC Ústí nad Labem si na poslední chvíli zajistil účast na mistrovství Evropy do 23 let.

Tyčkař z Ústí Matěj Ščerba, který odešel kvůli nedostatku prostoru na trénování do Prahy | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

Ústecká atletika zaznamenala další úspěch zásluhou tyčkaře Matěje Ščerby z AC Ústí n/L, který byl nominován do reprezentace pro Mistrovství Evropy atletů do 23 let. Nominaci si zajistil na poslední chvíli, když v prvním startu po přestávce zaviněné svalovým zraněním zdolal při Kolínské tyčkařské středě laťku ve výši 5.21 m, což je o jeden centimetr více než minimální limit pro start na ME ve Švédsku.