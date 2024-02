Čekání na medaili skončilo, Běhounek získal na MČR bronz

Ústecké čekání na další seniorskou medaili z mistrovství České republiky v badmintonu trvalo devět let. Po sestrách Pilařových, které z nejprestižnějšího českého šampionátu přivezly v rozmezí let 2011 - 2015 hned několik bronzových medailí, je teprve třetím ústeckým badmintonistou, kterému se to v 64leté historii klubu podařilo, loni ještě junior - letos na Gymnáziu Jateční maturující Ondřej Běhounek. Bronzovou medaili získal ve smíšené čtyřhře společně s Ivanou Treperovou z SK Prosek Praha.

Ondřej Běhounek získal pro ústecký badminton bronzovou medaili. | Foto: Karel Kotyza