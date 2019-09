Nepřehlédnutelný. Před téměř dvaceti lety v žáčcích ústeckého basketbalu to platilo především kvůli jeho výšce. Dnes už to, kromě 217 centimetrů, podtrhují také jeho výkony. Z brzy sedmadvacetiletého ústeckého rodáka Ondřeje Balvína vyrostla opora basketbalové reprezentace, která se netají snem zahrát si NBA.

"Pamatuji si, že tenkrát čněl nad všechny ostatní kluky. Neřekl bych, že byl neobratný, ale hbitost mu oproti těm prckům kolem, trošku chyběla," rovzpomněl se s úsměvem současný basketbalový kouč ústecké mládeže Miroslav Bár na doby, kdy mu přišel vytáhlý mladík poprvé na trénink. "Těm klukům bylo asi sedm, osm let, ale on už byl tenkrát hrozně vysoký. Po roce u nás přešel ke starším klukům, znovu jsem ho ale vedl při záchraně dorostenecké extraligy. Tehdy to byl výběr ročníku 1990 kolem Adama Žampacha či Jakuba Kudláčka, on nám ale jako o dva roky mladší hráč rovněž pomohl," vybavil si. Zatímco Žampach nyní válí za prvoligové Litoměřice a Kudláček pracuje jako skaut v NBA, Balvín válí ve Španělsku, těsně před MS přestoupil z Gran Canarie do Bilbaa.

A ZASE TEN BOHAČÍK

"Extraligová baráž se tehdy hrála na Severní Terase, byly tam Klatovy a Ostrava Hladnov, za kterou hrál Bohačík," pokračoval Bár. Právě Bohačík nyní patří mezi Balvínova spoluhráče v reprezentaci, i on výrazně promluvil do postupových plánů české reprezentace. "Ta baráž bylo poslední vystoupení Balvína v ústeckém dresu. Soutěž jsme sice zachránili, ale on pak odešel do USK Praha," doplnil kouč, který asistoval u jeho prvních krůčků.

"Já jen vím, že byl hrozně vysoký a kvůli tomu si ho každý všiml," zapátral v paměti současný kouč A mužstva Slunety Ústí nad Labem Antonín Pištěcký, který tehdy coby hráč áčka pomáhal jako trenér u mládeže. "Pro reprezentaci je to ale obrovský úspěch. O basketbalu se teď mluví, jde vidět a to je jedině dobře. Navíc věřím, že to nemusí být konečná. Ten úspěch není dílem náhody, tým se rodí už dlouho, snad devět hráčů se potkává v kádru Nymburka, věřím tedy, že mohou nejen potrápit, ale i porazit další silné týmy," dodal Pištěcký. "Po bitvě je každý generál, ale já našim před zápasem s Tureckem věřil. Každopádně i tak je to velké překvapení a obrovský úspěch, výkon proti Turkům byl úžasný," uzavřel Bár.