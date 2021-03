„Podal jsem kandidaturu. Přesněji, podala ji určitá skupina lidí, která mě získala k myšlence, abych kandidoval na předsedu Českého volejbalového svazu,“ odtajnil Přikryl. „Je to skupina, která mě nominovala a která má nějaký důvod a nějaké znalosti, proč by mělo dojít ke změně ve vedení svazu. Když ta spokojenost s vedením svazu není a někdo si myslí, že já bych měl být nositelem těchto změn v dění a řízení svazu, tak já jsem s tím souhlasil a tuto kandidaturu schválil,“ vysvětlil na klubovém webu Přikryl, který je zároveň předsedou Ústeckého krajského svazu.

Přikrylův klub letos zažívá obrození. Před rokem Ústí uchránilo před baráží zrušení sezony, teď si po dlouhých letech užívá čtvrtfinálové boje v play-off. „Před sezonou jsme zdaleka nepředpokládali, že bychom měli hrát o medaili v Českém poháru a že se tak lehce a hodně úspěšně dostaneme do play-off,“ svěřil se Přikryl.

Soubor kouče Lubomíra Vašiny touží ve čtvrtfinále překvapit favorizovanou Prahu. „Když je takováto šance a takto je nakročeno, tak bych očekával ještě se porvat v pěti zápasech o postup mezi nejlepší čtyři týmy,“ netají se ambicemi Přikryl.

Předseda SKV je smířený s tím, že po úspěšné sezoně dojde k úprku hráčů do bohatších klubů. „V hráčském kádru změny budou. Ti hráči udělali jak v české lize, tak i v zahraničí dobré jméno. Těžko udržíme základní šestku pohromadě. Nepovažuji to za mimořádnou událost, my jsme klub, který dává šanci mladým nebo opomenutým hráčům. Ti, kteří se tady chytnou, po pár sezonách odejdou do bohatších týmů nebo do zahraničí. Pro složení týmu do budoucna aktuálně shromažďuji informace, kdo je volný, kdo má zájem, kdo se nabízí. Někteří současní hráči už podepsali dohody a smlouvy, ale o koho se jedná, je zatím interní informací klubu.“

Trenér Vašina by však měl zůstat. „Je tady předběžný nástřel budoucí spolupráce se stávajícím trenérem Lubošem Vašinou. Jak on, tak klub má zájem na další spolupráci, takže tady asi ke změně nedojde.“

Přikryl intenzivně řeší nejen složení kádru, ale i rozpočet. „Náš klub je výrazně závislý na zdroji z veřejných financí, zejména z města a kraje. Tyto finance budou určitě menší, než v loňském roce a budeme muset někde šetřit. Neříkám, že je to likvidační, ty zprávy se zatím tvoří. Na začátku roku ještě nebyly konkrétní rozpočty na kraji, městě, svazu definitivní, čekáme na potvrzení některých čísel. Pak začneme opatření v klubu realizovat,“ nastínil Přikryl s tím, že jasno by mělo být do konce března.