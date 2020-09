Pozornost bude poutat na českém území historicky první zápas bez rukavic domácích borců Stanislava Eschnera s Michalem Řehákem. Tahákem bude titulový zápas o otevřený český titul mezi ústeckým patriotem Viktorem Agateljanem, kterého nakonec vyzve Tomáš Bezvoda ze Znojma.

Viktore, na tričku máte nápis a přezdívku King Viktor. Je to předzvěst toho, co se v pátek večer stane?

Mělo by se stát, v Ústí nad Labem jsem tady ve svém království. Uvidíme.

Zápas o otevřený český titul je velká výzva, že?

Pro mě je to důležitý zápas, ale může mi udělat zase větší jméno, popularitu. Přece jenom jsem byl rok a půl v Austrálii a tady se ukážu po delší době. Velký zápas a velké publikum mi opravdu chybí a moc se těším.

Co by vám výhra vedle slávy ještě přinesla?

Otevřela by mi cestu k dalším velkým bojům. Jde o titulový zápas, má to svoji váhu, proto pro úspěch udělám opravdu všechno.

Poslední velký zápas jste měl před osmnácti měsíci…

Boxoval jsem o australský titul s majitelem pásu WBA Oceánie, bylo to vyrovnané. Po deseti kolech jsem s domácím soupeřem prohrál. Nehledám výmluvu, prohrál jsem, ale bylo to vyrovnanější než jak to dali rozhodčí. Každopádně mi to dalo další zkušenosti. Určitě mě ta porážka nějak neposlala dolů.

Často jste v minulosti do Austrálie pendloval, jak je to teď?

Už jsem od toho zápasu rok a půl tady, bratr tam měl také jeden vítězný zápas s domácím boxerem, ale už tam nejsme tak šťastní a být tam nechceme. Tady jsme doma a doma je doma. Je to pro nás lepší.

Jak se v době koronavirové krize připravujete?

Chodím do práce, hlavně o víkendech, a do toho stíhám přes týden trénovat. Co se týká koronaviru, tak to mě nezastavilo, trénoval jsem pořád doma, kde mám fitness tréninky, spárovali jsme s bráchou. Cítím se nejlíp za dobu celé kariéry, jsem v nejlepších letech. Dozrál jsem a cítím se ve formě.

Přesto, není pauza rok a půl od zápasu příliš?

Psychicky mě to trochu trápilo. V létě jsem tady měl vítězný zápas v Edenu ve 2. kole k.o., takže to bylo hodně krátké. Na druhou stranu jsem se kondičně snažil udržovat, sám sobě jsem si nalhával, že zápas může být za rohem. každým dnem. Makal jsem a teď se opravdu těším. Doufám, že mi to nezkazí nějaká epidemie.

Kdo vás u ringu bude povzbuzovat?

Bude tam bratr, táta, můj kamarád Radek, který tady boxuje u Lukáše Konečného. Moje největší psychická podpora je ale bratr, který mě dobře zná, dokáže mi poradit. Ten u ringu chybět prostě nemůže.