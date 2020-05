Na lavičku klubu z Frýdku-Místku, kde podepsal na dva roky s opcí, usedna začátkem srpna. „Dohoda je na 2 + 1, takže dlouhodobější. Chceme poskládat nový tým a hrát play off,“ řekl k nové výzvě bývalý reprezentant. Stěhování má v plánu v červenci.

Slobodan Prakljačič a Přemysl Kubala se loučí, Black volley Beskydsko bere Jakub Salon a asistent Marek Tomáš. Jak k tomu došlo?

V době kdy jsem jednal o nové smlouvě tady v Ústí s Mírou Přikrylem, tak mě oslovil Marek Tomáš. A mě to dávalo větší smysl.

Říkal jste, že jste dlouho neváhal…

Klub má ambice, po prvním roce v nejvyšší soutěži se chce dál rozvíjet a mě tento projekt oslovil.

Přípravu vedete ještě v ústeckém klubu, už víte do čeho jdete?

Ve Frýdku-Místku jsem byl jeden víkend, prohlédl s zázemí, sportoviště, vím, co mě čeká.

Z extraligy asi znáte i většinu hráčů?

Kádr se bude dost měnit, ale je pravda, že s některými pokračovat budeme. Je to asi jako všude nebo tady v Ústí.

Budete si brát z Ústí nad Labem i nějaké hráče?

Abych řekl pravdu, tak to není v plánu. A asi by to nebylo ani fér. Nechci nic ústeckému klubu komplikovat, dělat nějaké zlo.

Bude i Beskydsko sázet na cizince?

Teď se ta situace těžko odhaduje, Nepředpokládám, že se půjde jen českou cestou. Počítám, že hráči ze zemí EU budou schůdnější než třeba z USA, Kanady nebo Brazílie.

Ústí bude mít jasno o novém trenérovi volejbalistů do týdne

Ze čtyř kandidátů na post nového trenéra extraligového volejbalového klubu SKV Ústí nad Labem zbyl jeden.„Ladíme podmínky, do týdne by to mělo být,“ uvedl manažer ústeckého klubu Miroslav Přikryl k otázce nástupce Jakuba Salona. Půjde o českého kouče.

V posledním celku minulého ročníku zůstanou čeští hráči. „Všichni projevili zájem, včetně Marka Beera. Finalizovat to budeme s novým trenérem, ale už teď k nám na mini kempy jezdí mladí čeští hráči na zkoušku. Potřebujeme jednoho blokaře a smečaře. Příprava se prolíná s juniorkou, při dodržování hygienických předpisů jsme v hale i na písku. Hráčům končí smlouvy na konci měsíce, ale ti co zůstanou, budou trénovat i v červnu.“

Přikryl už hledá i v zahraničí. „Posily budou v kompetenci nového trenéra. Problémy budou na pozicích nahrávače a smečaře. Těch je tady málo.“