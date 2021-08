Ústecký pohár v golfu chtěl i olympijský vítěz v hokeji Čaloun, vyhrál Šťastný

Perfektně sestříhané hřiště, čtyřčlenné flighty, bezpečné greeny, sety světových značek, osmdesát hráčů přesvědčených, že na určené jamce někdo konečně zahraje hole in one. To byl 17. ročník Ústeckého poháru v golfu.

Ústecký pohár v golfu vyhrál Adam Šťastný, nechyběl ani olympijský vítěz v hokeji Jan Čaloun (na snímku uprostřed). | Foto: Miroslav Vlach

Hrálo se celou sobotu, na konci horkého turnaje byl kolem šesté odpoledne konečně odtajněn vítěz. Mezi muži už podruhé zvítězil Adam Šťastný, mezi ženami Šarka Vrzáková. Nechyběl ani olympijský vítěz v hokeji Jan Čaloun, který si s golfovou holí moc dobře rozumí. Turnaj pořádal Jan Munster st. ve spolupráci s ředitelem hřiště Na Terasách Tomášem Kodrlem. Na začátku si všichni vzájemně popřáli dobrou hru, vyměnili si skórkarty a mohlo se začít. Na prvním odpalu z tee moc záleží, proto nechyběl strečink, krátká rozcvička, taktická rozvaha. Ústecké hřiště je normováno na 71 ran, osmnáct jamek obejdete klidnou chůzí ve hře cca za pět hodin (5687 m). Dvojice ve flightu se sází o šampaňské, pochvala za zdařilý dlouhý putt je samozřejmostí. Na závěr se vyhlašuje nejdelší a nepřesnější odpal, zvláštních cen je víc, čeká se na další štítek na putovním poháru. Vítěz je znám, štíhlý mladík pózuje pro kamarády. "Už jsem tu jednou vyhrál, nepamatuji si kolik jsem tenkrát zahrál, dnes to byl především boj se sluncem. Druhý v pořadí byl můj bratr Matěj, je mu teprve šestnáct let, ale hraje moc dobře. Ten mě příští rok porazí," rozesmál se Adam, který je profesionálním trenérem golfu v Praze. Ústecký pohár 2021 - vítězové: Adam Štastný - 74 ran bruto Šárka Vrzáková - 90 ran bruto