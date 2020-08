/FOTO/ V sobotu 8. srpna se uskutečnil na golfovém hřišti ve Všebořicích už 16. ročník Ústeckého poháru. Organizovali ho dva zkušení sportovci Jan Múnster st. a Ivan Soukup. Pro čtyřiadevadesát hráčů připravili solidní podmínky na vyprahlém pažitu, pod dohledem sponzorů předali ceny těm nejlepším.

Ústecký pohár v golfu. | Foto: Miroslav Vlach

Šest dlouhých hodin se snažili golfisté dopravit malý míček do osmnácti jamek, nakonec zůstali ve hře o nádherný pohár pouze dva. Matěj Šťastný a Ondřej Bílkovský měly stejný počet ran (79) a došlo k rozstřelu na jamce č.8. Třikrát se vraceli zpět na odpaliště, nakonec byl šťastnější školák Šťastný. "To víte , že mám radost. Bylo tu solidní konkurence. Rozstřel byl pěkně na nervy, ale vyšlo to," svěřil se bývalý žák ZŠ Vojnovičova. Po prázdninách nastupuje na průmyslovku.