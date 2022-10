Severočeské derby se hrálo v České Lípě, kam dorazil ústecký Rapid. Domácí zápas dobře rozehráli, do vedení je dostal elegantně Abrhám, za hosty odpověděl Koc. Po změně stran měli Démoni řadu šancí. Jenže se ukázalo, že právě koncovka je letos největší bolestí České Lípy.

Vítěznou branku obstaral ústecký brankář Klečka, který se prosadil střelou z dálky. „Na to jsme odpověděli situací, kdy soupeř čekal, že na půlce míč spíš vrátím zpátky. Zkusil jsem jít k bráně a vystřelit. Nějak to tam propadlo,“ řekl brankář Klečka.

Lídr z Petrovic si užívá výborný vstup do soutěže

Démoni pak vsadili vše na jednu kartu, odhodlali se k power-play, jenže místo vyrovnání rozhodl Gajdoš, který přidal třetí ústeckou trefu.

Česká Lípa tak má nejhorší útok v soutěži (pouze čtyři branky) a na kontě jediný bod. „Nevím, co dodat po dobře rozehraném zápase. Ve druhé půli jsme bohužel neproměnili několik slibných šancích a soupeř nás potrestal šťastným gólem. Za trpělivost si odváží tři body,“ smutně pravil Karel Kruliš, trenér Démonů.

To Rapid má třetí výhru v sezoně a drží se v horní polovině tabulky. „První poločas jsme měli více ze hry, ale moc nám to tam nepadalo. Naopak soupeř byl v koncovce efektivnější. Po půli se hra vyrovnala a Česká Lípa se dostala do spousty šancí. Po mé brance jsme ubránili následnou power play dalším gólem potvrdili vítězství,“ dodal Klečka.

Výhra v poslední vteřině! Věděli jsme, že to nebude lehké, řekl Čaloun

Nováček z Perštejna srdnatě bojoval na půdě Mělníka. Olympiku ale pomohly čtyři body Gabča, Mělník vyhrál 5:3. „Z dnešního utkání jsme chtěli odvézt body a i v zápase jsme cítili šanci. Bohužel jsme dostávali laciné branky a na ty vstřelené jsme se příliš nadřeli. Pevně věříme, že z dalším utkání už budeme bodovat,“ má jasno Jaroslav Holman, futsalista Perštejna.

Na třech bodech zůstává Liberec, který o poločase držel remízu 1:1. Po změně stran mu ale Helas dal tři kousky a rozhodl o výhře 4:2. „Prohra mě mrzí hlavně proto, že místo abychom dali hned na začátku druhého poločasu druhý nebo třetí gól, tak jsme inkasovali jednoduchý gól ze standardky. Není to první zápas, kdy se láme chleba při druhém gólu a pořád se nám ho nedaří vstřelit jako prvnímu. Na dobře pohybující se Brno jsme se připravili dobře, jenom si myslím, že jsme působili v některých momentech až moc ustrašeně a zbrkle. Nikomu z kluků nemůžu nic vyčíst, jen je škoda zase těch nevyužitých šancí,“ litoval Karel Vrabec, kouč Liberce.