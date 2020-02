Sluneta v letošní sezoně ovládla rovnou všechny čtyři vzájemné zápasy. Proto není divu, že Válečníci před nedělním střetem v Ústí (18.00) krvelačně dychtí po vendetě.

„Oni nám mají co vracet, my zase chceme ukázat, kdo vládne severu,“ vzkázal ústecký pivot a lídr týmu Pavel Houška, který zažil úspěšné obdobíi v dresu rivala. „Mimo hřiště se všichni hráči a dokonce i vedení dobře znají a oba kluby jsou personálně provázány, ale jakmile přijde derby, neznáme bratra… Bude to zase velký boj,“ zvolal.

Nedělní derby v rámci nadstavbové skupiny A1 restartuje nejvyšší soutěže po reprezentační přestávce. „Každé derby je utkání, na které se prostě musíte těšit. Uvidíme, komu reprezentační přestávka pomohla více,“ poznamenal Houška.

Jeho tým během pauzy odehrál dvě přípravná utkání za zavřenými dveřmi, ve kterých porazil Kolín a německý Chemnitz. Děčín zase ve středu v pohárovém zápasu Alpe Adria Cupu rozdrtil rakouský Gmunden.

„Tým během pauzy tvrdě pracoval a já věřím, že se nám to v náročném programu vrátí,“ řekl trenér Ústí Antonín Pištěcký a směrem k pátému vyhecovanému derby sezony dodal: „Opět čekávám zápas s maximálním nasazením před vyprodanou halu.“

Derby přidá na atmosféře DJ Aleš Matoušek, který se v Ústí ukázal už při Utkání hvězd a pravidelně hraje na utkáních reprezentace. (mik)