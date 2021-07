„Jsme opravdu ve velkém očekávání. Až po losu budeme mít představu o ekonomické náročnosti celé akce. Doufáme, že nám štěstí bude přát a narazíme na kvalitního soupeře z okolních států. Nerad bych řešil například až nějakou dalekou cestu za Ural,“ řekl v rozhovoru pro Deník Miroslav Přikryl, generální manažer SKV Ústí nad Labem, naposledy pátého klubu volejbalové extraligy a bronzového medailisty z Českého poháru.

Přikryl však musí v těchto dnech řešit daleko více úkolů. Mezi ty hlavní patří složit nový tým, který se mu po povedené sezoně a zájmu konkurence rozpadl: „Pokusíme se na vše navázat, i když je už nyní jasné, že v jiném kádrovém složení.“

Černý kůň uplynulého ročníku se bude muset obejít bez čtyř opor. Skončily obě zahraniční akvizice, jednoho z nejlepších nahrávačů ligy Luboše Bartůňka angažovala liberecká Dukla a zkušený ranař Filip Kramar ukončil top kariéru i vzhledem ke zdravotním komplikacím, které ho v posledním období trápily.

Cizinci jsou v cizině, Bartůněk v Liberci



„Nedá se nic dělat. Je to úděl našeho skromného klubu, budeme se muset prát v jiné sestavě a složení. S oběma zahraničními hráči, na jejichž stabilně kvalitních výkonech naše hra stála, jsem do minulého týdne jednal, ale Bornemann upřednostnil zaměstnání v Kanadě a nakonec se nám nevrátí ani chilský reprezentační smečař Parraguirre. Oproti minulé sezoně můžeme ale angažovat hráče ze zemí Evropské unie, proto se například poohlížíme v okolních státech, nebo na Ukrajině či Balkáně. V dostupnějších destinacích by mohla být i výhoda vzhledem k možným opětovným komplikacím například s covidem,“ nastínil pozměněnou strategii Přikryl a poukázal, že je lepší mít hráče z okolí, aby se jim tolik případně nekomplikovalo cestování: „Trošku nás straší například situace s Kubánci, kteří nemohli přiletět, i když měli v ČR smlouvy…“

Ústecký tým je nyní „rozpuštěn“, hráči na dovolených, případně si plní reprezentační povinnosti. „Na srazech máme čtyři hráče ve výběru do 23 let. kteří přišli jako mladí na hostování,“ uvedl nedávno zvolený první místopředseda českého volejbalového svazu.

Ekonomika klubu je tradičně limitována. „I vzhledem k pohárové účasti, pro kterou jsme se rozhodli i s partnery kluby po dlouhé úvaze, musíme kádr doplnit. Nechceme se jen zúčastnit, udělat si v jednom kole ostudu a končit. Uvažujme o posile na post univerzála a možná nám zbude na smečaře. To je vše, co si na můžeme dovolit, abychom byli kádrově trošku důstojní a třeba i někoho potrápili nebo překvapili,“ uvedl Přikryl s tím, že příprava začne na konci července a následovat budou legendární Dřevěnice a tradiční prázdninový turnaj v Chlumci nad Cidlinou.

Extraliga sice kvůli mistrovství Evropy začne až na konci září, přesto jsou na severu Čech v očekávání.

„S napětím čekáme na los, který by měl být už příští týden. Dokreslí ekonomickou náročnost naši účasti a po sportovní stránce kvalitu soupeře. Je jasné, že nebudeme nasazeni do vyšších pater výkonnostních košů. Zřejmě narazíme na silné kluby z horní poloviny polské, ukrajinské nebo ruské ligy,“ dodal po návratu z dovolené ústecký manažer Přikryl.