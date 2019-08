Ústí n. L. – Velká cena ČEZ v Lounech tradičně budí atlety do podzimní části závodní sezóny. Příležitost odzkoušet si připravenost před ligovým utkáním využila trojice mužů AC Ústí a výsledky jsou nadějné.

Koulař AC Ústí nad Labem Vratislav Bejček. | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

Jednadvacetiletý Petr Posel zvítězil ve skoku do výšky osobním rekordem 195 centimetrů a vede tak letošní krajské tabulky. Sprinter junior Zdeněk Mašek obsadil v běhu na 300 m třetí místo v čase 38.27 sec, zřejmě se chystá na ligovou čtvrtku.Vrh koulí vyhrál Vratislav Bejček výkonem 14.80 m, což je druhá příčka v krajském žebříčku za klubovým kolegou osmnáctimetrovým Staškem. Na ocenění podle bodovacích tabulek to nestačilo, Velkou cenu získala Zuzana Porubčanová z pořádajícího klubu ASK ELNA Počerady za čas 2:55.03 min v běhu na 1000 m.