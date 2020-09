Mnohým výkonům by slušela liga, letos se ale nepostupuje. Stovku vyhrál Armin Ntemo za 11.24 a dvoustovku žen Anežka Černohorská za 26.29, oba z klubu USK Ústí. Výborné byly i skoky v podání ústeckých, v dálce zvítězila Karolina Běloubková (AC Ústí) výkonem 5.39 m, v trojskoku s nejlepšími výkony roku vynikli Martin Veselý (13.89) a Magdaléna Řeháková s 11.51 m. Oštěp Ovládl Filip Najman (59.09 m). Poslední třetí kolo bude hostit na konci září Chomutov.

AUTOR: RUDOLF HOFFMANN

Atletika, krajský přebor družstev – 2. kolo v Děčíně:

Muži – 1. USK Provod Ústí 196 bodů, 2. VTŽ Chomutov 170, 3. ASK Děčín, 4. AC Teplice, 5. ASK Počerady, 6. AK Most.

Ženy – 1. USK Provod Ústí 152, 2. AC Ústí 115, 3. VTŽ Chomutov B, 4. ASK Lovosice, 5. ASK Děčín, 6. ASK Počerady.

Nejlepší výsledky závodníků AC Ústí a USK Provod Ústí:

100 m: 1. Ntemo (USK) 11.24 – 1. Nemejtová 13.02, 2. Wagner 13.17 obě AC Ústí.

200 m: 1. Majer (USK) 22.70 – 1. Černohorská 26.29, 2. Kokšalová 26.35 obě USK, 3. Běloubková (AC Ústí) 26.39 sec.

400 m: 2. Princ (USK) 54.59.

800 m: 1. Synáček (USK) 2:02.26 – 1. Suchá (AC) 2:43.25.

1 500 m: 1. Holoubek (USK) 4:29.69 min.

4x100: 1. USK (Slavíková, Řeháková, Černohorská, Kokšalová) 50.99 sec.

Dálka: 1. Běloubková (AC) 5.39, 2. Řeháková (USK) 5.32 m.

Výška: 1. Hospodka 1.82 – 1. Slavíková 1.54 m.

Trojskok: 1. Veselý 13.88 – 1. Řeháková 13.51, 2. Slavíková 11.07 – všichni USK.

Koule: 1. Najman (USK) 13.07.

Disk: 1. Najman 38.60.

Oštěp: 1. Najman 59.09, 2. Kaplan 58.59 – 2. Menčlová 33.46 – všichni USK Provod Ústí.