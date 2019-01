Ústí n. L. /FOTO/ - Lepší vykročení do nového roku si ústecká parta v nedělní dohrávce 17. kola Národní basketbalové ligy ani nemohla přát. Na domácí palubovce deklasovala Ostravu 97:66.

Ústí rozhodlo o vysoké výhře o 31 bodů ve druhé čtvrtině, kterou vyhrálo 27:12, náskok pak navyšovalo. Bodově tým táhly opory Houška a Wallace. Ti dali 18 bodů, Pecka 14 a Šteffel se Svejcarem 12.

V dalším kole se Sluneta představí ve středu na palubovce nováčka v Hradci Králové.

Hlasy trenérů:

Antonín Pištěcký (Ústí): "V tréninku jsme se soustředili na věci, které se snažíme přidat do naší hry, trošku nás ale brzdí zapracování nového hráče, který se musí naučit obranné i útočné akce. Chtěli jsme být agresivní ve cloně na míč, což je alfa a omega hry Ostravy, což se nám povedlo. S celým průběhem utkání jsem spokojen, možná bych zmínil pár momentů ve třetí čtvrtině, kdy jsme udělali pár chyb v obraně a zbytečně jsme přecházeli některé volné pozice, ale naštěstí jsme se stihli včas do zápasu vrátit a čtvrtou čtvrtinu už jsme s klidem dohráli. V závěru šel možná z hráčů i fanoušků cítit trošku až chlad, chápu, že lidé mají rádi dramatické koncovky, ale já jsem rád, že se nám to podařilo zvládnout v klidu. Hráčům děkuji za předvedený výkon."

Dušan Medvecký (Ostrava): "Gratuluji Ústí. My jsme přijeli s cílem nemít zde hloupé ztráty, udělali jsme jich 12 za poločas a domácí měli spíš jen dvojtaktové cvičení. Poločas jsme prohráli o dvacet bodů a zápas se pak u jen dohrával i přesto, že jsme se ještě jednou nadechli. Absolutně jsme neplnili pokyny, které jsme si řekli před zápasem, Ústí bylo v laufu a zápas v poklidu dovedlo do vítězného konce."

NBL, 17. kolo:

Sluneta Ústí n. L. – NH Ostrava 97:66 (21:17, 48:29, 71:52)

Body: Wallace a Houška po 18, Pecka 14, Svejcar a Šteffel po 12, Šmíd 7, Šotnar a Wisseh po 6, Zollo 4 - Stanojevič 15, Bažant 12, Boggs 11, Zaharijevic 10, Stojačič 7, Choleva 5, Alleyn, Nábělek a Koloničný všichni po 2. Trojky: 26/11 – 15/5. Trestné hody: 20/18 – 22/15. Doskoky: 45 - 33. Osobní chyby: 19 - 17. Diváci: 885.