„Jsme rádi, že jsme potvrdili roli favorita, protože já osobně tuto roli nemám rád. V prvním poločase jsme si udělali náskok a poprvé v sezóně jsme mohli zápas dohrávat v klidu,“ uvedl hráč zápasu Ladislav Pecka.

„Dnes rozhodl první poločas. Do druhého jsme chtěli vstoupit úplně jinak, ale nepadly nám nějaké střely, což pro mě bylo hodně nepochopitelné, protože v první půli to hráči brali na sebe, padalo nám to a měli jsme výbornou úspěšnost. Neviděl jsem jediný důvod, proč v tom nepokračovat, ale působili jsme trochu zakřiknutě.

Po prostřídání zkušenějších hráčů zpět do hry jsme se ale dokázali do zápasu vrátit. Brno držely ve hře trestné hody, které měli opravdu fantastické. Jsem rád za první vítězství v sezóně, kdy se nemusíme do poslední minuty strachovat a nervovat, je to pro nás trochu nezvyklé. Těší mě, že jsem mohl dát šanci i mladým hráčům a že jsme potvrdili roli favorita,“ hodnotil sedmou výhru v sezoně ústecký trenér Antonín Pištěcký.



Brno vedlo v celém zápase jen sedmnáct sekund (4:5), Sluneta vedla 39 minut a 18 vteřin. Brno, které připsalo dvanáctou porážku v řadě, minulo jediný ze 23 trestných hodů.

„Gratuluji Slunetě k jasnému vítězství, ačkoliv se nám v závěru povedlo to skóre kosmeticky upravit. Domácí hráli kompaktní basketbal, naopak u nás je největší problém sehranost na obou polovinách hřiště. Za první poločas jsme dostali 50 bodů, spousta košů bylo laciných, po změně stran jsme obranu výrazně vylepšili. Nám dnes nezahrál první rozehrávač, který se vracel po zranění a zápas mu nevyšel. Sluneta dobře nabourávala naši hru, k tomu se přidala žalostná produktivita. Máme 40 % z vymezeného území, což je strašně málo na to, abychom venku dokázali vyhrát. I tak jsem ale rád, že kluci nesložili zbraně, nezabalili to a v závěru dokázali skóre upravit do přijatelné podoby,“ uvedl Lubomír Růžička, kouč Brna.

„Myslím, že u nás byl hlavní problém v obraně, kdy jsme dostali za poločas padesát bodů. Díky tomu jsme vůbec neměli rychlé protiútoky a dali jsme jen nějakých třicet bodů. Když jste o dvacet bodů dole, strašně těžko se to otáčí, v závěru už nám na to chyběly i síly,“ uvedl brněnský hráč Radek Farský.

SLUNETA Ústí nad Labem - mmcité1 Basket Brno 88:79 (26:19 50:36 66:54)

Body domácí: Svejcar 20, Pecka 16, Brown a Houška po 12, David 10, Čampara 8, Šotnar 6, Fait 3, Bažant 1

Body hosté: Roby a Farský po 19, Stegbauer 11, Krakovič 9, Jokl 6, Kozina 5, Smithson a Nehyba po 4, Kavaš 2

Trojky: 23/7 – 22/7.

Trestné hody: 29/21 – 23/22.

Doskoky: 38 - 34.

Osobní chyby: 22 - 22.

Diváci: 691.