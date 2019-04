Ačkoliv celý zápas vedli, rozhodli pardubičtí baskebalisté o svém důležitém vítězství nad ústeckou Slunetou až v úplné koncovce, v níž uhájili čtyřbodovou výhru. Ústecká parta prohlávala 18 vteřnin před koncem o jediný bod, ale nakonec na domácí nevyzrála a v Pardubicích podlehla 75:79.

"Oba týmy měly o co hrát, takže jsem očekával, že to bude hodně bojovné utkání, což se také potvrdilo. Pro nás je to vydřené, ale hodně důležité vítězství. V koncovce to bylo hodně dramatické, i proto, že jsme před posledním útokem Ústí proměnili jen jednu šestku, ale přesně takovéhle budou i zápasy v play-off. I z tohoto pohledu je pro nás pozitivní, že jsme napínavou koncovku zvládli a vyhráli," řekl pardubický trenér Levell Sanders.

KNBL, 13. kolo A1:

BK JIP Pardubice - SLUNETA Ústí nad Labem 79:75 (27:18 45:38 61:53)

Body: Škranc 17, Pavlovič a Jackson po 12, Svoboda 10, Půlpán 8, Kohout 7, McGaughey 5, Švrdlík a Singletary po 3, Nečas 2 - Houška 16, Šotnar 13, Martin a Svejcar po 11, Šteffel 8, Wisseh 7, Pecka 5, Šmíd 3, Fait 1. Trojky: 28/8 – 30/8. Trestné hody: 24/15 – 15/13. Doskoky: 44 - 38. Osobní chyby: 21 - 21.