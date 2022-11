Po celou dobu se hrálo vyrovnané utkání, ani jeden z celků nedokázal utéct do výraznějšího trháku. Hosté si vypracovali nejvyšší vedení hned v úvodu pětibodovou šňůrou, Sluneta pak na startu třetí čtvrtiny, kdy si hýčkala jedenáctibodový náskok 53:42. Oba trenéři ovšem dokázali úspěšně větší bodové řady soka zastavovat oddechovými časy, do poslední periody se tak šlo za stavu 58:53. V té se hrála neúprosná bitva o každý metr hrací plochy, domácí tak dali pouhých devět bodů, hosté jen o tři víc.

Infarktový závěr rozhodly neproměněné trestné hody Marka Vyroubala čtyři a půl sekundy před koncem, které mohly poslat duel do prodloužení. Domácí táhl opět výborný Spencer Svejcar se 23 body, ten také trefil jediné dvě trojky domácích z celkem 21 pokusů. Ústečtí dokázali zvítězit i přesto, že proměnili pouze 15 z 28 trestných hodů, z perimetru pálili jen s úspěšností 9,5%, a navíc si připsali 18 ztrát!

Derby pro Slovan! Ústí přemohlo Piráty, vidělo to 2 500 fanoušků

„Pro nás je to hrozně cenné vítězství, protože jsme porazili tým, který předvádí od začátku sezóny velice dobrý basketbal. Nám se dnes podařilo je přibrzdit v útoku, myslím, že těch 65 bodů je nejméně, co zatím letos dali," byl i přes pouhých 67 nastřílených bodů spokojený domácí kouč Jan Šotnar. „Náš výkon nebyl úplně optimální, příliš se nám nedařilo, ale hráli jsme s velice dobrou energií, bojovali jsme a plnili taktické pokyny. Podle mě jsme vyhráli zaslouženě, kdybychom dali nějaké volné střely, třeba z trojek, které jsme dali jen dvě z 21, bylo by to o víc bodů," dodal.

„Hráli jsme proti mladému a energickému soupeři, naštěstí jsme s nimi dokázali držet krok. Bojovali jsme, a to se nám v závěru vyplatilo," přidal svůj pohled křídelník Slunety Johan Haiblík.

Běžecká legenda nezklamala. Sokolský běh na Střekově přilákal řadu závodníků

Ústí zaznamenalo třetí výhru v řadě a v tabulce Kooperativa Národní basketbalové ligy zůstává deváté. V příštím kole zamíří ve středu na palubovku pátého Brna.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, 7. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem – USK Praha 67:65 (18:14, 43:37, 58:53)

Ústí: Svejcar 23, Martin 14, Pecka 12, Karlovský 8, Callahan 5, Johnson a Haiblík 2, Maděra 1, Nábělek 0, Wiesner

USK Praha: Okauru 27, Pipes 16, Samoura 6, Vlk 5, Vyroubal a Petružela 3, Švec a Fuxa 2, Böhm 1, Kulenovič, Kopřiva

Trojky: 21/2 – 26/6. TH: 28/15 – 26/13. Doskoky: 51 – 47. Osobní chyby: 22 – 26. Diváci: 691.