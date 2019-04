Ústí n. L. - O účasti či neúčasti ústecké Slunety ve čtvrtfinále play off Národní basketbalové ligy rozhodne až úterní třetí zápas předkola. Pandy si situaci zkomplikovaly nedělní porážkou na středočeské palubovce 70:80 (34:43) a stav série na dvě výhry je 1:1 na utkání. Zápas číslo tři se hraje na severu Čech od 18.00.

Trenér Slunety Ústí nad Labem Antonín Pištěcký. | Foto: Deník / František Géla

„My jsme se nepoučili z chyb, které jsme předvedli v domácím utkání a dovolili jsme domácím odehrát zápas v šesti lidech, což je absolutně bláznivé. Nebyli jsme nebezpeční ve vnitřním prostoru, nebyli jsme nebezpeční v přechodové fázi. Je vidět ze statistik, že Kolín dal z rychlých protiútoků dvacet dva bodů a my šest. Takže tady není co hodnotit, my máme stejně jako Kolín jeden den na to se připravit na třetí zápas. Je to celé o hlavách hráčů, pokusíme se na to, stejně jako Kolín, nachystat,“ hodnotil druhý zápas série ústecký trenér Antonín Pištěcký.