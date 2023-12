Ústečtí basketbalisté zakončili kalendářní rok šťastnou výhrou v prodloužení na palubovce pražské Slavie. Sluneta i díky stovce skvělých ústeckých fanoušků dokázala v duelu 18. kola základní části NBL v Edenu vybojovat výhru 101:92.

Ústečtí basketbalisté ukončili kalendářní rok v dobré formě. | Foto: Deník/Daniel Brzák

Zatímco většinu střetnutí měli pod kontrolou domácí a upřímně řečeno, Sluneta si v tu chvíli nezasloužila vyhrát, v koncovce se děly velké věci.

Za stavu 82:72 a třemi minutami do konce základní hrací doby vše nasvědčovalo tomu, že se předposlední Slávie postará o překvapení kola. To ale Pandy odmítly a ve zbývajícím čase smazaly náskok domácích.

Dvěma trojkami se blýskl Autrey, ale jeho koše zastínil nakonec Ty Nichols, jenž se snad pro takové okamžiky narodil. Do konce základní hrací doby zbývaly pouhé dvě vteřiny, Sluneta vhazovala míč z boku a ztrácela tři body, Slavii stačilo ubránit jedno vhazování. Míč se ale dostal Nicholsovi do rukou, ten si vzal takzvanou jednonožku z trojky a s klaksonem vyrovnal a poslal utkání do prodloužení.

Slávisté byli v nastaveném čase jako opařeni, a naopak ústecká parta tak povzbuzená, že v nastavených pěti minutách bylo na hřišti už jen jedno družstvo. Ústečtí začali prodloužení šňůrou 13:0 a udělali tak tečku za neuvěřitelným obratem.

NBL, 18. kolo:

SK Slavia Praha - SLUNETA Ústí nad Labem 92:101 (26:19 50:41 68:57 85:85)

Body: Varner II 39, Agravanis 23, Okereafor 12, Mareš 6, Thompson 5, Kimbrough 4, Mrázek 3 - Nichols 28, Pecka 27, Autrey 18, Johnson 10, Karlovský 6, Haiblík 5, Váňa 3, Rowan a Žikla po 2. Trojky: 24/11 – 24/9. Trestné hody: 26/19 – 35/24. Doskoky: 41 - 34. Osobní chyby: 27 - 22. Diváci: 549.