Ústí o víkendu zvládlo v prodloužení těžké ligové derby, na které chtělo navázat pohárovým postupem. Kouč Antonín Pištěcký kvůli nabitému programu točil sestavu a jeho týmu se dařilo. Domácí se dostali do vedení až o 11 bodů (67:56), ale zase nezvládli koncovku. Posledních pět minut prohráli 5:15 a hosté díky desetibodové šňůře otočili na 80:76.

„Myslím, že vyhrál šťastnější tým. Nevím jak domácí, ale my jsme do Final Four poháru strašně chtěli. Svědčí o tom i fakt, že jsme sem přijeli o den dřív, čímž jsme naznačili, že to je jeden z našich postupných cílů v sezoně,“ pravil spokojený kouč Opavy Petr Czudek. „Rozhodla poslední čtvrtina, kde jsme dali 27 bodů, zatímco soupeř měl otevřené střely, které nedal. Výhra v Ústí, které hraje velice dobře, se cení a já jsem rád, že jsme to prorvali zrovna ve čtvrtfinále poháru.“

Naopak Pištěcký zažíval velké zklamání. „Chtěli jsme postoupit, tedy alespoň já určitě, nevím, jak někteří hráči…,“ řekl trenér Slunety. „Neviděli jsme žádnou basketbalovou krásu, zejména první poločas byl naprosto otřesný. My se během zápasu několikrát dostali na plus devět, deset, snad i jedenáct bodů, pak přišla otevřená střela, ze které jsme mohli zatlouct ten poslední hřebíček do rakve, ale nepovedlo se,“ litoval Pištěcký.

„To, že jsme prohráli, rozhodly dva faktory. První je poměr útočných doskoků 4:14 a druhý 13 našich ztracených míčů. Pokud si hráči neuvědomí první faktor, tak prostě nebudeme vyhrávat velké zápasy, co se ztrát týče, tak některé, a to se nechci nikoho dotknout, jsou neakceptovatelné i na úrovni druhé nebo třetí ligy. V součtu jsme na body z druhých šancí a na body po ztrátách míče z rychlých protiútoků prohráli 12:30, to je odpověď na to, proč si Final Four zahraje Opava a ne my,“ rozčiloval se Pištěcký.

Hned ve středu čeká ústecké basketbalisty výjezd do Vídně k utkání mezinárodního Alpe Adria Cupu.

SLUNETA Ústí nad Labem – BK Opava 79:83 (20:20, 45:39, 61:56)

Body domácí: Houška 16, Fait 13, Šotnar 12, Pecka 10, Brown 9, Čampara 6, Svejcar s Bažantem po 5, Maděra 3

Body hosté: Klečka 18, Gniadek 16, Bujnoch 11, Dragoun, Jurečka a Šiřina všichni po 10, Švandrlík 8.

Trojky: 26/12 – 34/13.

Trestné hody: 6/3 – 16/14.

Doskoky: 31:40.

Osobní chyby: 18:13.

Diváci: 462.