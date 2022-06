„Bylo pro nás potěšením hrát proti legendě, jakou je Jan Dundáček. Gladiátoři ale mají skvělých hráčů víc a podle toho také hra vypadala,“ hodnotil poslední zápas sezóny Stubbs. „Nezbývá, než popřát Vysočině hodně štěstí v play off. Za náš tým bych rád vyzdvihl obranu, která hrála opravdu dobře. V ofenzivě se prosazoval Ladislav Navrátil, který s míčem běhal přímo fenomenálně,“ dodal.

Okresním mistrem ve futsalu je Lokomotif, Tiradores mají postupku

Ačkoliv Blades uzavírají tabulku nejvyšší soutěže, jejich sestup není jistý. „Propozice soutěže neurčují přímo sestupujícího. Zaručenou účast v první lize ale mají pouze kluby na prvních pěti příčkách, o ostatních účastnících rozhoduje rada ČAAF. Management Blades považuje udržení nejvyšší soutěže v Ústí nad Labem za prioritu,“ objasnil další postup manažer Blades Jakub Valjent.

ČEST ZACHRAŇOVALI MLADÍ FLAGISTÉ

Důvodem k radosti v táboře Blades budiž alespoň úspěch týmu do 18 let, který vyhrál flagovou ligu. Po druhém místě v základní části uspěl ve Final Four v Porubě. V semifinále přehrál domácí Ostrava Steelers 36:25, v boji o zlato pak udolal i Příbram Bobcats 28:21.

Titul vynesl Severočechům zejména výborný druhý poločas finálového střetnutí, v němž 21 body v řadě otočili hrozivou ztrátu 7:21 z prvního dějství.