"Je obrovská škoda, že se nám zranil Matouš Lank, protože do té doby hrál velice dobře. Navíc v situaci, kdy bylo skóre těsné, tak borec na kůle neodpískal to, co by odpískat měl. Bohužel se to tím pro nás trochu zlomilo. Poznamenalo nás to na začátku čtvrtého setu, ale klobouk dolů před klukama, že jsme se dokázali vrátit do zápasu. Jsem rád, že jsme dokázali hodně zdramatizovat koncovku čtvrtého setu,“ uvedl kouč poražených.